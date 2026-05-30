Sous toutes les coutures, focus sur le vêtement en bibliothèques !

En mai, juin et juillet, les bibliothèques de Paris vous invitent à une exploration du vêtement dans toutes ses dimensions : historique, sociale, culturelle et politique.

À l’occasion de ce temps fort, la bibliothèque vous invite à faire un saut dans le passé, à travers une exposition composée de photos et dessins de mode des années 1900 à la fin des années 40, ainsi que des extraits de magazines d’époque.

La plupart de ces documents sont tirés de fonds numérisés des bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris ainsi que de la bibliothèque numérique Gallica, de quoi découvrir la richesse de ces collections !

Dans le cadre du focus sur le vêtement dans les bibliothèques de Paris, la bibliothèque vous propose de faire un voyage dans le temps avec cette exposition consacré aux modes féminines des années 1900 à la fin des années 40.

Du mardi 09 juin 2026 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit

accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill



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