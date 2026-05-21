Vide-grenier des Amandiers Amandiers – Menilmontant PARIS

Vide-grenier des Amandiers

L’association de parents d’éleves de l’école élémentaire Amandiers (75020), le CL FCPE Amandiers, organise dimanche 7 juin la 3e édition de son vide-grenier !

L’événement se déroulera rues des Amandiers, Panoyaux et Max Ernst ainsi que sur la place Carmen (devant le Conservatoire).

Vous pouvez réserver un emplacement (20 euros / 2 mètres linéaires) en ligne via HelloAsso:

https://www.helloasso.com/associations/fcpe-cdpe-75-conseil-local-amandiers/evenements/vide-greniers-des-amandiers-7-juin-2026

Ou sur place pendant les permanences de 17h à 19h, Brasserie Coquin (119 rue des Amandiers, 75020):

– mardis 26 mai et 2 juin

– mercredis 27 mai et 3 juin

Vous aurez besoin d’une pièce d’identité, de votre règlement (chèque ou espèces) et d’une caution de 10 euros (rendue lorsque vous quittez l’emplacement laissé propre).

Important: déballage au sol interdit – articles neufs et articles alimentaires interdits – événement réservé aux particuliers

Au plaisir de vous y rencontrer !

L’association des parents d’éleves de l’école élémentaire Amandiers (75020) organise son 3e vide-grenier le dimanche 7 juin 2026.

Le dimanche 07 juin 2026

de 08h00 à 18h00

gratuit

Reservation d’emplacements par HelloAsso ou sur place pendant les permanences

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T11:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T08:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

Amandiers – Menilmontant 90 rue des Amandiers 75020 rue des Amandiers, Panoyaux, Max Ernst et place CarmenPARIS

videgrenier.amandiers75@gmail.com https://www.facebook.com/events/1021329493557260 https://www.facebook.com/events/1021329493557260



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