Atelier d’écriture dans le kiosque du parc Montsouris Parc Montsouris Paris
Atelier d’écriture dans le kiosque du parc Montsouris Parc Montsouris Paris dimanche 26 avril 2026.
Ma parole contre la tienne invite à explorer le cadre collectif qu’est celui d’un atelier, à partir à la rencontre des possibilités offertes par le groupe tout en préservant le caractère intime de l’acte d’écrire.
L’atelier débute par une courte méditation guidée, une mise en mouvement du corps, puis quelques exercices collectifs et individuels au cours desquels émergent en chacun.e des mots, matières premières des textes à suivre. Il s’agit de travailler avec ce qui vient de soi et ce qui vient des autres. De réussir, le regard tourné en dedans, à maintenir les yeux ouverts sur le monde extérieur. De trouver la posture qui rende possible la simultanéité du recueillement et de l’accueil.
Au cours de cet atelier, le partage et l’introspection sont les deux astres complémentaires qui éclairent le chemin de chacun.e et de toutes et tous vers l’écriture.
Atelier d’écriture « Ma parole contre la tienne » gratuit et ouvert à toutes et tous.
Le dimanche 26 avril 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit
Gratuit sans réservation
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T12:30:00+02:00
Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris
julia.benabdallah@gmail.com
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