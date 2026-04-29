Exposition : Reliques Futures Folie N5, Parc de la Villette Paris
Exposition : Reliques Futures Folie N5, Parc de la Villette Paris jeudi 30 avril 2026.
Notre espèce laisse
des traces. Elle marque son territoire, modèle son environnement suivant ses
désirs. Certains de ses reliquats traversent le temps, les générations, les
civilisations.
L’archéologie, à travers ces objets, ces architectures, tente de reconstruire
une image d’un monde effacé. Une vision fictive, interprétative de ce qui
aurait pu exister.
Quels vestiges, quels discours, quelles visions seront jalons de notre
civilisation ?
Quelles utopies façonneront notre image future ?
A travers les architectures fictionnelles, cette exposition questionne
l’illusion que l’on se fait de sa propre espèce.
Au cœur de narrations immatérielles, les maquettes deviennent le support de l’imaginaire
du visiteur.
Reliques Futures est une exposition reliant maquettes architecturales et narration.
Le jeudi 30 avril 2026
de 19h00 à 22h00
Du vendredi 01 mai 2026 au jeudi 21 mai 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-30T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-21T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-30T19:00:00+02:00_2026-04-30T22:00:00+02:00;2026-05-01T14:00:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00;2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-03T14:00:00+02:00_2026-05-03T18:00:00+02:00;2026-05-04T14:00:00+02:00_2026-05-04T18:00:00+02:00;2026-05-05T14:00:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00;2026-05-06T14:00:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00;2026-05-07T14:00:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-08T14:00:00+02:00_2026-05-08T18:00:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00;2026-05-10T14:00:00+02:00_2026-05-10T18:00:00+02:00;2026-05-11T14:00:00+02:00_2026-05-11T18:00:00+02:00;2026-05-12T14:00:00+02:00_2026-05-12T18:00:00+02:00;2026-05-13T14:00:00+02:00_2026-05-13T18:00:00+02:00;2026-05-14T14:00:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00;2026-05-15T14:00:00+02:00_2026-05-15T18:00:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00;2026-05-17T14:00:00+02:00_2026-05-17T18:00:00+02:00;2026-05-18T14:00:00+02:00_2026-05-18T18:00:00+02:00;2026-05-19T14:00:00+02:00_2026-05-19T18:00:00+02:00;2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T18:00:00+02:00;2026-05-21T14:00:00+02:00_2026-05-21T18:00:00+02:00
Folie N5, Parc de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris
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