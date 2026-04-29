Exposition : Reliques Futures Folie N5, Parc de la Villette Paris

Notre espèce laisse

des traces. Elle marque son territoire, modèle son environnement suivant ses

désirs. Certains de ses reliquats traversent le temps, les générations, les

civilisations.

L’archéologie, à travers ces objets, ces architectures, tente de reconstruire

une image d’un monde effacé. Une vision fictive, interprétative de ce qui

aurait pu exister.

Quels vestiges, quels discours, quelles visions seront jalons de notre

civilisation ?

Quelles utopies façonneront notre image future ?

A travers les architectures fictionnelles, cette exposition questionne

l’illusion que l’on se fait de sa propre espèce.

Au cœur de narrations immatérielles, les maquettes deviennent le support de l’imaginaire

du visiteur.

Reliques Futures est une exposition reliant maquettes architecturales et narration.

Le jeudi 30 avril 2026

de 19h00 à 22h00

Du vendredi 01 mai 2026 au jeudi 21 mai 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-21T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T19:00:00+02:00_2026-04-30T22:00:00+02:00;2026-05-01T14:00:00+02:00_2026-05-01T18:00:00+02:00;2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00;2026-05-03T14:00:00+02:00_2026-05-03T18:00:00+02:00;2026-05-04T14:00:00+02:00_2026-05-04T18:00:00+02:00;2026-05-05T14:00:00+02:00_2026-05-05T18:00:00+02:00;2026-05-06T14:00:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00;2026-05-07T14:00:00+02:00_2026-05-07T18:00:00+02:00;2026-05-08T14:00:00+02:00_2026-05-08T18:00:00+02:00;2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T18:00:00+02:00;2026-05-10T14:00:00+02:00_2026-05-10T18:00:00+02:00;2026-05-11T14:00:00+02:00_2026-05-11T18:00:00+02:00;2026-05-12T14:00:00+02:00_2026-05-12T18:00:00+02:00;2026-05-13T14:00:00+02:00_2026-05-13T18:00:00+02:00;2026-05-14T14:00:00+02:00_2026-05-14T18:00:00+02:00;2026-05-15T14:00:00+02:00_2026-05-15T18:00:00+02:00;2026-05-16T14:00:00+02:00_2026-05-16T18:00:00+02:00;2026-05-17T14:00:00+02:00_2026-05-17T18:00:00+02:00;2026-05-18T14:00:00+02:00_2026-05-18T18:00:00+02:00;2026-05-19T14:00:00+02:00_2026-05-19T18:00:00+02:00;2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T18:00:00+02:00;2026-05-21T14:00:00+02:00_2026-05-21T18:00:00+02:00

Folie N5, Parc de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris



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