“AU BORD DU MONDE”, un film de Sophie Muselle & Guérin Van de Vorst Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Synopsis :

Alexia, 25 ans, volontaire et idéaliste, arrive comme infirmière stagiaire dans le service fermé d’un hôpital psychiatrique, et rencontre Joëlle, l’infirmière en chef, qui lui apprend le métier. Alexia va être touchée par la colère de Mila, une patiente de 20 ans, qui pense qu’elle n’a rien à faire là. Malgré les avertissements de Joëlle sur la distance à garder avec les patients, Alexia va se rapprocher de Mila et s’investir à fond pour essayer de la faire sortir.

(2024 – Belgique – 1h45)

Meilleur film et meilleure actrice Festival de Mar Del Plata 2024. Sélectionné au BRIFF 2025 et au Tournai Ramdam Festival 2025. Festival de Saint-Jean-de-Luz 2025.

Dans le cadre des « Rendez-vous des cinéastes », le Centre Wallonie-Bruxelles vous invite à découvrir le dernier film de Sophie Muselle & Guérin Van de Vorst “AU BORD DU MONDE”.

Le mardi 05 mai 2026

de 20h00 à 21h45

payant

5€ / 3€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-05T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-06T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-05T20:00:00+02:00_2026-05-05T21:45:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/au-bord-du-monde-un-film-de-sophie-muselle-guerin-van-de-vorst +33153019696 info@cwb.fr



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