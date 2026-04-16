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Open air dans le Square Monseigneur Maillet ! Square Monseigneur Maillet Paris

Open air dans le Square Monseigneur Maillet ! Square Monseigneur Maillet Paris

Open air dans le Square Monseigneur Maillet ! Square Monseigneur Maillet Paris jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Square Monseigneur Maillet

Adresse : Place des Fêtes

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

L’APAJH Paris (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés) milite depuis 1962 pour une société inclusive qui met la personne en situation de handicap au cœur des préoccupations.

Jeudi 07 mai, le temps d’un après-midi, le square Monseigneur Maillet devient un espace de fête, de rencontre et de partage ouvert à toutes et tous !

Fête, dj sets, performances, animations, jeux, gratuit, ouvert à toutes et tous.
Le jeudi 07 mai 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-07T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-07T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-07T14:00:00+02:00_2026-05-07T15:30:00+02:00

Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes  75019 Paris
improfdc@apajh75.org


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