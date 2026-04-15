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Ateliers d’auto-réparation à Farman, DGAC – site de Farman, Paris

Ateliers d’auto-réparation à Farman, DGAC – site de Farman, Paris jeudi 7 mai 2026.

Lieu : DGAC - site de Farman

Adresse : 50 rue Henry Farman, 75720 Paris

Ville : 75015 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Ateliers d’auto-réparation à Farman Jeudi 7 mai, 09h00 DGAC – site de Farman Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

DGAC – site de Farman 50 rue Henry Farman, 75720 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Paris Île-de-France
ateliers animés par les mécaniciens de l’atelier d’insertion Rayon vert

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