Ateliers d’auto-réparation à Farman, DGAC – site de Farman, Paris
Ateliers d’auto-réparation à Farman, DGAC – site de Farman, Paris jeudi 7 mai 2026.
Ateliers d’auto-réparation à Farman Jeudi 7 mai, 09h00 DGAC – site de Farman Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T09:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
DGAC – site de Farman 50 rue Henry Farman, 75720 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Paris Île-de-France
ateliers animés par les mécaniciens de l’atelier d’insertion Rayon vert
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