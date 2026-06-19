« The Drom Project » au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS mercredi 24 juin 2026.

Le terme « Drom », qui signifie « le chemin » en langue romani, symbolise cette route ancestrale reliant l’Orient à l’Occident. Le spectacle tisse un lien organique entre la profondeur tragique et solaire du Flamenco espagnol, l’énergie tellurique et festive des danses Rom et des Balkans, la précision mathématique et la virtuosité des pirouettes du Kathak indien.

Une conversation rythmée par les accents percutants des talons, la fluidité des mains et l’émotion pure, une célébration de la mixité culturelle qui bat d’un seul et même cœur universel.

Karine Gonzalez : danse flamenco

Núria Rovira Salat : danses rom et des Balkans

Isabelle Anna : danse kathak

Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et le Centre Mandapa vous invitent à une odyssée chorégraphique où les frontières s’effacent pour laisser place au dialogue des corps.

Le mercredi 24 juin 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-24T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T19:30:00+02:00_2026-06-24T20:30:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207



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