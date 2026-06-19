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« The Drom Project » au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS

« The Drom Project » au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS

« The Drom Project » au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Parc de Choisy

Adresse : 128, avenue de Choisy

Ville : 75013 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Le terme « Drom », qui signifie « le chemin » en langue romani, symbolise cette route ancestrale reliant l’Orient à l’Occident. Le spectacle tisse un lien organique entre la profondeur tragique et solaire du Flamenco espagnol, l’énergie tellurique et festive des danses Rom et des Balkans, la précision mathématique et la virtuosité des pirouettes du Kathak indien.

Une conversation rythmée par les accents percutants des talons, la fluidité des mains et l’émotion pure, une célébration de la mixité culturelle qui bat d’un seul et même cœur universel.

Karine Gonzalez : danse flamenco
Núria Rovira Salat : danses rom et des Balkans
Isabelle Anna : danse kathak

Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et le Centre Mandapa vous invitent à une odyssée chorégraphique où les frontières s’effacent pour laisser place au dialogue des corps.
Le mercredi 24 juin 2026
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-24T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T19:30:00+02:00_2026-06-24T20:30:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy  75013 PARIS
https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207


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