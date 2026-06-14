Exposition Paris à L’Orangerie du Sénat : HARMONIES, itinérances de femmes africaines Orangerie du Sénat Paris vendredi 19 juin 2026.

Cette exposition de peintures et de sculptures réunira les œuvres 11 artistes contemporains : Sardoine Mia, Alain Ngann, Asapolis, Assoukrou Aké, Bienvenu Kouka-Binguimale, Deanna de Marigny, Gnat, Emma Sampil, Liza Lorig, Maroschka, Michel Anthony. Ainsi que des œuvres de collections privées du fond de dotation Opéra Art Collection avec les oeuvres des artistes : Othéo, Virgile Nassara, Barthélémy Toguo, Djiguembe, Djita , Paul Awassoume, Moussa Sako, Amy KF, Franck Lundangi.

Programme :

vendredi 19/06 : vernissage dès 13h à l’Orangerie du Sénat ( sur invitation).

Samedi 20/06 : Conférence au Sénat. Salle Médicis (un lien d’inscription sera envoyé et il faudra se munir de sa pièce d’identité). Le thème sera : Femme Africaine : gardienne de l’héritage culturel.

Mercredi 24/06 : inauguration de l’exposition par les autorités françaises et étrangères avec présence de tous les artistes.

Samedi 27/06 : 2ème conférence au Sénat dont le thème sera : la Femme Africaine dans le marché de l’Art. Se munir de sa pièce d’identité. Un lien d’inscription sera communiqué.

Informations pratiques :

Dates : Du 19 au 30 juin

⏰ Horaires : De 11h à 20h (Entrée libre)

Lieu : Orangerie du Sénat (Jardin du Luxembourg, 19 bis rue de Vaugirard, 75006 Paris)

Initié par le Groupe Interparlementaire d’Amitié France/Afrique centrale et organisé par le fonds de dotation Ópera Art Collection, cette exposition à l’Orangerie du Sénat met en lumière le travail de plusieurs artistes originaires d’Afrique Centrale.

Du vendredi 19 juin 2026 au mardi 30 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-30T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T20:00:00+02:00;2026-06-22T11:00:00+02:00_2026-06-22T20:00:00+02:00;2026-06-23T11:00:00+02:00_2026-06-23T20:00:00+02:00;2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T20:00:00+02:00;2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00;2026-06-29T11:00:00+02:00_2026-06-29T20:00:00+02:00;2026-06-30T11:00:00+02:00_2026-06-30T20:00:00+02:00

Orangerie du Sénat Palais du Luxembourg, 15, rue de Vaugirard 75006 Paris



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