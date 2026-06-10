Chantier permaculture La Ferme de Paris PARIS
Chantier permaculture La Ferme de Paris PARIS vendredi 19 juin 2026.
La permaculture, véritable philosophie de vie, s’inspire du vivant pour reproduire des écosystèmes vertueux.
En permaculture, il existe 12 principes respectant trois éthiques fondatrices :
- prendre soin des humains,
- prendre soin de la Terre,
- partager équitablement les ressources.
Rendez-vous vendredi 19 juin de 10h à 16h pour la mise en place du principe : observer et interagir et valoriser les ressources et services renouvelables
La Ferme de Paris vous propose une fois par mois des chantiers participatifs dans la forêt nourricière pour vous initier à la permaculture.
Le vendredi 19 juin 2026
de 10h00 à 16h00
gratuit Activité sur inscription Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-19T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T10:00:00+02:00_2026-06-19T16:00:00+02:00
La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle 75012 PARIS
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