L’oreille et la plume : sieste musicale Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

De 7 à 77 ans, vous êtes invités à un moment de déconnexion et de relaxation, accompagnés de musiques soigneusement sélectionnées pour l’occasion.

Faites une pause et installez-vous confortablement sur des coussins, fauteuils, transats ou tapis de yoga, et laissez-vous embarquer dans un voyage sonore !

Vendredi 19 juin à 14h30

Auditorium (niveau -1)

Public déficient visuel ou non

Entrée libre

À quelques jours de l’été, une écoute immersive et créatrice pour nous inciter à la rêverie…

Le vendredi 19 juin 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-19T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T14:30:00+02:00_2026-06-19T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/



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