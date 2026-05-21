Jeunes et logement : des trajectoires sous tension Paris Habitat Paris

Chercheurs et chercheuses, acteurs publics et professionnels du secteur analyseront les trajectoires résidentielles des jeunes, les inégalités face au logement qu’elles révèlent et les défis auxquels se confrontent les politiques publiques.

Programme :

9h30 : Accueil des participants et participantes

10h : Ouverture



– Aurélie Goin, directrice de l’INJEP

10h10 : Logement des jeunes : éléments de cadrage



– Michel Duée, chef du département des ressources et des conditions de vie des ménages, Insee

– Amélie Charruault, chargée d’études et de recherche, INJEP

10h30 : Table ronde n°1 – Inégalités sociales et territoriales



– Hélène Couprié, maîtresse de conférences, Aix Marseille Université/LEST

– Julie Couronné, chargée d’études et de recherche, INJEP

– Mélanie Gambino, maîtresse de conférences, Université de Toulouse II Jean Jaurès/LISST

– Thomas Venet, chargé d’études statistiques, INJEP

11h50 : Présentation de l’exposition photo sur les foyers de jeunes travailleurs

– Marianne Auffret, directrice générale, Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes

12h : Pause-déjeuner libre

13h30 : Table ronde n°2 – Être chez soi, et chez les autres

– Christophe Giraud, professeur des universités, Université Paris Cité/Cerlis

– Julien Lévy, sociologue, Université Grenoble Alpes/Pacte

– Benoît Coquard, chargé de recherche, Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement

14h50 : Table ronde n°3 – Le logement des jeunes : quels défis pour les politiques publiques ?

– Théodora Lizop, déléguée nationale, Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes

– Yves Rauch, chef de projet pour le logement des étudiants et des jeunes actifs, Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages

– Matilda Saarinen, cheffe de projet études et évaluation, Action Logement

– Manon Huré, sous directrice, directrice de la mission accès et maintien dans le logement, Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement

16h : Clôture

– Thibaut de Saint Pol, directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) et délégué interministériel à la jeunesse

Rendez-vous le mardi 9 juin 2026 pour une journée d’étude et d’échanges !

L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) organise une journée d’étude consacrée au logement des jeunes le mardi 9 juin 2026 à Paris. Une journée d’analyses et d’échanges autour d’études sur les conditions d’habitation et d’accès au logement des 18-30 ans.

Le mardi 09 juin 2026

de 09h30 à 16h30

gratuit sous condition

Évènement gratuit et accessible à tous. Inscriptions obligatoires.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T12:30:00+02:00

fin : 2026-06-09T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T09:30:00+02:00_2026-06-09T16:30:00+02:00

Paris Habitat 26 rue broca 75005 Paris

https://injep.fr/evenement/jeunes-et-logement-des-trajectoires-sous-tension/ conferences@injep.fr



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