L’être et le néon Carré de Baudouin Paris

L’être et le néon

Entre la France, les États-Unis et le Japon, Julie Glassberg capture des gestes de liberté, de résistance et d’affirmation de soi. À travers la danse ou la route, ses photographies révèlent la vitalité de ceux qui réinventent leur présence au monde.

Peindre son camion de motifs flamboyants, danser chaque semaine malgré le poids des ans, fabriquer des vélos improbables pour des joutes anarchiques : autant de façons de se réapproprier son espace et son identité.

L’artiste s’intéresse à des communautés qui transforment le quotidien en un langage, des individus qui investissent un objet non pour ce qu’il est en lui-même, mais pour ce qu’il représente au sein de leurs univers. Ses photographies donnent à voir des existences qui se construisent dans l’action, où le regard des autres n’a pas prise, où la liberté se vit pleinement, dans le mouvement et l’affirmation individuelle.

Pensée comme une expérience immersive, L’être et le néon entraîne le visiteur au cœur de ces mondes singuliers : sons, témoignages et décors prolongent dans l’énergie et l’esprit des images. Le parcours débute au rez-de-chaussée avec STAYIN’ ALIVE et son univers des thés dansants. Il se poursuit dans la petite salle du haut avec l’énergie brute du BLACK LABEL BIKE CLUB, avant de s’achever dans la grande salle sur la découverte des spectaculaires camions japonais DEKOTORAS.

Une expérience photographique et humaine où chaque image témoigne d’un acte de liberté.

Commissariat : Marta Russoli

Julie Glassberg – Artiste

Julie Glassberg est une photographe française basée à Paris. Après des études en arts graphiques, elle part à New York pour se consacrer pleinement à sa passion : la photographie. Son travail s’attache à explorer la diversité des cultures, les subcultures, les scènes underground et les figures en marge de la société.

Durant sept ans à New York, elle collabore régulièrement avec The New York Times et réalise, de 2011 à 2015, les portraits de la rubrique hebdomadaire Character Study, en tandem avec le journaliste Corey Kilgannon. Son travail est également publié dans de nombreuses publications internationales telles que The New York Times Magazine, Le Monde, The Wall Street Journal, CNN, Le Monde Diplomatique, El País Semanal, Stern View, L’Équipe Mag.

Elle poursuit ensuite son parcours en Asie : un an au Japon, où elle développe de nouveaux projets et collaborations avec des artistes locaux, puis une résidence de six mois au Swatch Art Peace Hotel à Shanghai. De retour en France, elle continue d’explorer les marges à travers ses projets documentaires.

Son travail a été distingué par plusieurs prix et bourses, dont le Lucie Scholarship Emerging Grant, la Getty Images Grant for Editorial Photography, un prix d’excellence POYi et un International Photography Award. Son premier livre, Bike Kill, a été shortlisté par Paris Photo / Aperture. En 2022, elle est lauréate de la Grande Commande de Photojournalisme pilotée par la BnF avec son projet Stayin’ Alive.

Marta Russoli – Commissaire d’exposition

Diplômée en philosophie de l’art et en sociologie à l’Université Paris-Sorbonne, Marta Russoli explore à travers son travail de commissaire d’exposition, les liens entre l’image, la pensée et les dynamiques sociales. Son intérêt pour la photographie repose sur sa capacité à articuler ces trois dimensions, en tant que médium à la fois documentaire, expérimental et conceptuel.

Actuellement commissaire et coordinatrice pour la Biennale de l’Image Tangible, elle s’attache à mettre en avant des pratiques photographiques qui repoussent les limites du médium, entre matérialité, processus et perception. Elle a également conçu l’exposition Les Temps des Choses à la Galerie Plateforme, interrogeant le rapport entre image et temporalité à travers différentes approches de la photographie.

Elle travaille actuellement comme co-commissaire d’exposition générale pour le musée virtuel MuseAlps, un projet européen entre la France et l’Italie, dédié à la valorisation et à la mise en réseau du patrimoine artistique et culturel des Alpes.

À travers ses projets, elle cherche à créer des espaces de réflexion où l’image devient un terrain d’expérimentation intellectuelle et sensible, à la croisée de l’art, de la philosophie et de la sociologie

Les rendez-vous de l’expo :

Visites commentées avec la commissaire d’exposition – entrée libre sans réservation :

Jeudi 25 juin – 19h30 en nocturne

Jeudi 2 juillet – 19h30 en nocturne

Samedi 4 juillet – 15h

Jeudi 23 juillet – 19h30 en nocturne

Samedi 25 juillet – 15h

Jeudi 27 août – 19h30 en nocturne

Samedi 29 août – 15h

Jeudi 3 septembre – 19h30 en nocturne

Jeudi 17 septembre – 19h30 en nocturne

Samedi 19 septembre – 16h

Visites commentées avec les médiatrices du Carré de Baudouin – entrée libre sans réservation : Samedi 11 juillet – 16h

Samedi 18 juillet – 15h

Samedi 12 septembre – 15h

Samedi 11 juillet – 15h Restitution de l’atelier d’écriture mené par Victor de Oliveira et l’association jeunesse et éducation, en partenariat avec le théâtre de La Colline

L’être et le néon – une exposition photographique de Julie Glassberg | Commissariat : Marta Russoli.

Du vendredi 19 juin 2026 au samedi 19 septembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 18h00

jeudi

de 11h00 à 20h30

Fermé du lundi 10 août 2026 au lundi 24 août 2026

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T11:00:00+02:00_2026-06-19T18:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00;2026-06-23T11:00:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-24T11:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00;2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-25T11:00:00+02:00_2026-06-25T20:30:00+02:00;2026-06-26T11:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T18:00:00+02:00;2026-06-30T11:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T11:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T11:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-02T11:00:00+02:00_2026-07-02T20:30:00+02:00;2026-07-03T11:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T18:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T18:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T18:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T20:30:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T18:00:00+02:00;2026-07-14T11:00:00+02:00_2026-07-14T18:00:00+02:00;2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T20:30:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T18:00:00+02:00;2026-07-21T11:00:00+02:00_2026-07-21T18:00:00+02:00;2026-07-22T11:00:00+02:00_2026-07-22T18:00:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T18:00:00+02:00;2026-07-23T11:00:00+02:00_2026-07-23T20:30:00+02:00;2026-07-24T11:00:00+02:00_2026-07-24T18:00:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T18:00:00+02:00;2026-07-28T11:00:00+02:00_2026-07-28T18:00:00+02:00;2026-07-29T11:00:00+02:00_2026-07-29T18:00:00+02:00;2026-07-30T11:00:00+02:00_2026-07-30T18:00:00+02:00;2026-07-30T11:00:00+02:00_2026-07-30T20:30:00+02:00;2026-07-31T11:00:00+02:00_2026-07-31T18:00:00+02:00;2026-08-01T11:00:00+02:00_2026-08-01T18:00:00+02:00;2026-08-04T11:00:00+02:00_2026-08-04T18:00:00+02:00;2026-08-05T11:00:00+02:00_2026-08-05T18:00:00+02:00;2026-08-06T11:00:00+02:00_2026-08-06T18:00:00+02:00;2026-08-06T11:00:00+02:00_2026-08-06T20:30:00+02:00;2026-08-07T11:00:00+02:00_2026-08-07T18:00:00+02:00;2026-08-08T11:00:00+02:00_2026-08-08T18:00:00+02:00;2026-08-25T11:00:00+02:00_2026-08-25T18:00:00+02:00;2026-08-26T11:00:00+02:00_2026-08-26T18:00:00+02:00;2026-08-27T11:00:00+02:00_2026-08-27T18:00:00+02:00;2026-08-27T11:00:00+02:00_2026-08-27T20:30:00+02:00;2026-08-28T11:00:00+02:00_2026-08-28T18:00:00+02:00;2026-08-29T11:00:00+02:00_2026-08-29T18:00:00+02:00;2026-09-01T11:00:00+02:00_2026-09-01T18:00:00+02:00;2026-09-02T11:00:00+02:00_2026-09-02T18:00:00+02:00;2026-09-03T11:00:00+02:00_2026-09-03T18:00:00+02:00;2026-09-03T11:00:00+02:00_2026-09-03T20:30:00+02:00;2026-09-04T11:00:00+02:00_2026-09-04T18:00:00+02:00;2026-09-05T11:00:00+02:00_2026-09-05T18:00:00+02:00;2026-09-08T11:00:00+02:00_2026-09-08T18:00:00+02:00;2026-09-09T11:00:00+02:00_2026-09-09T18:00:00+02:00;2026-09-10T11:00:00+02:00_2026-09-10T18:00:00+02:00;2026-09-10T11:00:00+02:00_2026-09-10T20:30:00+02:00;2026-09-11T11:00:00+02:00_2026-09-11T18:00:00+02:00;2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-15T11:00:00+02:00_2026-09-15T18:00:00+02:00;2026-09-16T11:00:00+02:00_2026-09-16T18:00:00+02:00;2026-09-17T11:00:00+02:00_2026-09-17T18:00:00+02:00;2026-09-17T11:00:00+02:00_2026-09-17T20:30:00+02:00;2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T18:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/expositions/letre-et-le-neon/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr



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