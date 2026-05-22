Soirée Proleptique avec Caroline Roche & Neptune, Lou Viallon, Vincent Glowinski, Erika Zueneli Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Au Centre Wallonie-Bruxelles, ces soirées déplacent les cadres habituels de présentation pour faire place à l’essai, à l’inachevé, à l’expérimentation. Elles activent un rapport direct au public, non comme point d’arrivée mais comme instance de lecture et de résonance, dans un temps partagé de découverte et d’incertitude.

Chaque édition réunit plusieurs propositions artistiques qui dialoguent avec les espaces du lieu — du théâtre au bunker au cinéma — activant ainsi différentes conditions de perception et d’écoute. L’enjeu n’est pas la démonstration d’une forme aboutie, mais l’exposition d’un processus, d’une pensée en mouvement, d’un travail encore poreux.

Les Soirées Proleptiques s’inscrivent dans une volonté d’accompagner des écritures contemporaines en devenir, en ouvrant un cadre attentif, exigeant et non hiérarchisé, où la scène devient un espace de lecture du présent en train de se fabriquer.

Les artistes retenus pour cette première édition sont :

– Caroline Roche & Neptune : À travers chant

Durée : 25 min – Entropie Production

À travers chant est un duo, la rencontre d’une danseuse de bal, Neptune, et d’une danseuse de bourrée, Caroline, toutes les deux danseuses contemporaines.

Entraînées par le bourdon, le rythme et les mélodies d’une vielle à roue, d’un banjo et d’un violon, les deux danseuses s’engagent dans une traversée malicieuse qui naît de la bourrée à trois temps, s’en échappe et y revient.

La musique qui les accompagne, brute et cadencée est celle du trio Phonème dans laquelle cordes et voix s’entremêlent pour faire résonner des mélodies de violoneux et chanteur·euses du Massif Central.

– Lou Viallon : I FEEL YOU

AMA Brussels

En transitionnant, en vivant la matérialité d’une vie queer, je savais que mon corps changerait. Ce que je n’attendais pas, c’est ce grand bouleversement de mon imaginaire.

Voilà deux ans qu’un personnage me hante. C’est un·e chevalier·e sans quête, mais aussi un·e popstar à la voix qui mue et se rompt, un·e pornstar au coeur brisé. Et plus je regarde læ regarde, plus son visage me ressemble. L’alter égo à l’héroïsme glissant me confronte. Que faire de notre attrait pour la puissance ? Dans ce monde, empire cishétéropatriarkkkapitaliste, que faire de notre désir si on le sait pétri de domination, conquérant ? Peut-on prendre plaisir sans montées en puissance ? Et si on monte, jouit et se répand, on met ça où ?

Avec le projet I FEEL YOU, j’invite læ créateur·ice sonore Chloé George Barthod à réfléchir aux dramaturgies éjaculatoires qui peuplent plus ou moins secrètement nos imaginaires et travaux. On formule alors des narrations alternatives du plaisir. S’ouvre un espace de fiction queer peuplé de danses, textes, chansons ultra texturé·es et émotionnel·les. Les matériaux, traversés par une poétique de l’invitation, engagent sensoriellement les spectateur·ices et chatouillent leur désir et frustration.

I FEEL YOU est un entraînement collectif à regarder, sentir, désirer, imaginer autrement et davantage.

– Vincent Glowinski : Resonant Trees

Entropie Production

Vincent Glowinski accompagne en dessin les compositions Resonant Trees de Léo Dupleix.

Cette série de compositions pour clavecin, dans une version pour épinette – petit clavecin triangulaire -, se compose de mélodies entêtantes mises en corps dans un univers harmonique riche et envoûtant, à la fois aride et lumineux.

Vincent se muni d’un pot de poudre noir, d’une feuille blanche et d’un bâton pour tracer. Il se laisse alors pénétrer des résonances musicales pour dessiner.

Projeté sur un écran en temps réel de son exécution, le dessin agit pour les spectateurs comme un prolongement visuel, rugueux, organique des volutes sonores du clavecin.

Une exploration immersive et pluri-sensorielle, avec des moyens rudimentaux et « low tech »: métal, bois, papier et corps résonants.

– Erika Zueneli : KITSCHEN

Cette présentation prendra la forme d’une performance imaginée avec Elisa Wery et Louise de Bastier, conçue pour cet événement, autour de la notion de KITCH (mais pas que !).

Dans cet espace d’expérimentation, l’ironie et l’humour seront de la partie. Au-delà de cette collaboration habitée par un écart générationnel fécond, plusieurs questions émergent : comment se situer dans le présent, entre héritage et renouvellement ? Quelle forme de révolte engager ?

Le kitsch s’impose alors comme piste de réflexion. Il contient l’idée de répétition, de reproduction, voire de pastiche. Étymologiquement, il vient de l’allemand kitschen, qui signifie récupérer des rebuts pour en faire du neuf avec du vieux.

Que se crée-t-il dans le partage d’un plateau entre interprètes d’âges différents ? Et quel humour peut-on déceler dans ce trio improbable, qui semble nous prendre à partie, nous demander, non sans une certaine insolence : “peut-on vraiment faire du neuf avec du vieux” ?

Dans cet ensemble se glisse aussi une forme d’espoir, une espérance politique ouvrant la voie à des réinventions possibles.

Les Soirées Proleptiques sont un nouveau format connu par les équipes du Centre en 2026 destinées à présenter les premières esquisses de productions théâtrales, chorégraphiques et hybrides.

Le mercredi 24 juin 2026

de 20h00 à 22h00

payant

10€ / 8€ / 5€ (groupe de 5mini)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T20:00:00+02:00_2026-06-24T22:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/soiree-proleptique-avec-caroline-roche-neptune-lou-viallon-vincent-glowinski-erika-zueneli +33153019696 info@cwb.fr



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