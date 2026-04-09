Sunday Tribute – Motown SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Plongez dans l’âge d’or de la soul avec notre soirée gratuite Sunday Tribute 100% Motown

On vous invite à danser sur les sons de figures légendaires comme Diana Ross, Stevie Wonder, Martha and the Vandellas, Marvin Gaye ou encore The Jackson 5

Cette soirée est une célébration d’un héritage musical unique entre soul et groove

Nos « Sunday Tribute » c’est tous les dimanches et les jours fériés, où on rend hommage aux icônes de l’histoire du rock et de la pop à travers des concerts de reprises

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 28 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T19:00:00+02:00_2026-06-28T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4beCNk3Cf https://fb.me/e/4beCNk3Cf



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

