Sunday Tribute – Motown SUPERSONIC Paris
Sunday Tribute – Motown SUPERSONIC Paris dimanche 28 juin 2026.
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
Plongez dans l’âge d’or de la soul avec notre soirée gratuite Sunday Tribute 100% Motown
On vous invite à danser sur les sons de figures légendaires comme Diana Ross, Stevie Wonder, Martha and the Vandellas, Marvin Gaye ou encore The Jackson 5
Cette soirée est une célébration d’un héritage musical unique entre soul et groove
Nos « Sunday Tribute » c’est tous les dimanches et les jours fériés, où on rend hommage aux icônes de l’histoire du rock et de la pop à travers des concerts de reprises
Les dimanches du Supersonic
Le dimanche 28 juin 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T19:00:00+02:00_2026-06-28T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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