Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Correspondance Queer, Comedy club édition pride Poinçon Paris Paris

Correspondance Queer, Comedy club édition pride Poinçon Paris Paris

Correspondance Queer, Comedy club édition pride Poinçon Paris Paris dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Poinçon Paris

Adresse : 124 avenue du Général Leclerc

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif : <p>Réservation gratuite sortie au chapeau<br></p>

Un plateau unique, explosif et haut en couleurs !

Préparez-vous à une soirée inoubliable placée sous le signe de l’humour, du talent et de la fierté queer ! Sur scène, des humoristes qu’on ne présente plus viendront faire vibrer vos zygomatiques : Emi, Mercutio, Raphaël, et Jaj Hope, quatre personnalités incontournables de la scène stand-up actuelle.

Mais ce n’est pas tout ! Ils partageront la scène avec des humoristes queers tout aussi brillants, prêts à vous surprendre, à vous émouvoir et surtout à vous faire rire aux éclats. Et comme on aime mêler les genres, un show drag éblouissant viendra couronner cette soirée déjà haute en couleur, glamour, exubérance et autodérision au rendez-vous !

1h30 de pur plaisir, d’énergie et de fous rires garantis : avouez que ça vaut le coup !

Et pour orchestrer tout ça, le duo irrésistible du Poinçon : Carlota & Guimso, deux humoristes complices, charismatiques et redoutablement drôles, qui vous guideront tout au long de cette soirée exceptionnelle.

Rires, liberté et paillettes : le combo parfait pour une soirée dont vous vous souviendrez longtemps !

Dimanche 28 juin à 19h, le comedy club de la Quinzaine des Fiertés accueille des humoristes de renoms et du drag pour un Cabaret exceptionnel.
Le dimanche 28 juin 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit sous condition

Réservation gratuite sortie au chapeau

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T19:00:00+02:00_2026-06-28T21:00:00+02:00

Poinçon Paris 124 avenue du Général Leclerc  75018 Paris
https://www.eventbrite.com/e/correspondance-queer-edition-pride-tickets-1991537604586?aff=oddtdtcreator


Afficher la carte du lieu Poinçon Paris et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)