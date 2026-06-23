Correspondance Queer, Comedy club édition pride Poinçon Paris Paris

Un plateau unique, explosif et haut en couleurs !

Préparez-vous à une soirée inoubliable placée sous le signe de l’humour, du talent et de la fierté queer ! Sur scène, des humoristes qu’on ne présente plus viendront faire vibrer vos zygomatiques : Emi, Mercutio, Raphaël, et Jaj Hope, quatre personnalités incontournables de la scène stand-up actuelle.

Mais ce n’est pas tout ! Ils partageront la scène avec des humoristes queers tout aussi brillants, prêts à vous surprendre, à vous émouvoir et surtout à vous faire rire aux éclats. Et comme on aime mêler les genres, un show drag éblouissant viendra couronner cette soirée déjà haute en couleur, glamour, exubérance et autodérision au rendez-vous !

1h30 de pur plaisir, d’énergie et de fous rires garantis : avouez que ça vaut le coup !

Et pour orchestrer tout ça, le duo irrésistible du Poinçon : Carlota & Guimso, deux humoristes complices, charismatiques et redoutablement drôles, qui vous guideront tout au long de cette soirée exceptionnelle.

Rires, liberté et paillettes : le combo parfait pour une soirée dont vous vous souviendrez longtemps !

Dimanche 28 juin à 19h, le comedy club de la Quinzaine des Fiertés accueille des humoristes de renoms et du drag pour un Cabaret exceptionnel.

Le dimanche 28 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit sous condition

Réservation gratuite sortie au chapeau

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T19:00:00+02:00_2026-06-28T21:00:00+02:00

Poinçon Paris 124 avenue du Général Leclerc 75018 Paris

https://www.eventbrite.com/e/correspondance-queer-edition-pride-tickets-1991537604586?aff=oddtdtcreator



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