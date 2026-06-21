STAGE PORCELAINE Ateliers PAGODE Paris

Ce que vous apprendrez pendant ce stage :

Au fil de ces cinq jours, vous réaliserez des pièces lumineuses en porcelaine et découvrirez comment jouer avec la transparence et les ajourés pour révéler toute sa beauté. Vous explorerez différentes techniques : plaque, empreinte, pincé, gravure, ajourés, textures, collage à la barbotine. Vous découvrirez le travail aux différents stades de séchage : pâte molle, cuir, matière sèche. Vous apprendrez les propriétés de la porcelaine : mémoire de forme, réduction, cuisson et les gestes pour corriger, réparer, ajuster.

Déroulé pédagogique :

Jour 1 – Exploration : découverte d’exemples inspirants, manipulation de la terre, tests de matière et premières idées.

Jour 2 – Affinement : votre gestuelle s’affine, après vos tests sous forme de maquettes, vous réalisez votre premier photophore.

Jour 3 – Élaboration : vous choisissez la direction de votre projet d’abat-jour, il commence à prendre forme.

Jour 4 – Réalisation : vous apportez toutes les subtilités à votre création et apportez les détails.

Jour 5 – Finitions et aboutissement : c’est le moment des derniers ajustements.

Votre œuvre est prête : une pièce unique, entre design et sculpture lumineuse, reflet de votre imagination.

Attention : les pièces sont cuites à 1250°C et peuvent être récupérées dans les 15 jours suivant le stage.

À prévoir : une tenue simple et confortable adaptée à la pratique, ongles courts et cheveux attachés, un tablier pour protéger vos vêtements et participation au nettoyage de l’atelier en fin de session.

Intervenante : Agnès Thierry

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC

Dates : du 29 juin au 03 Juillet 2026

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations par email à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80

Un atelier ouvert à tous, y compris aux débutants.



Sublimer la porcelaine par la lumière et la transparence.

Du lundi 29 juin 2026 au vendredi 03 juillet 2026 :

payant

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris-Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-29T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers PAGODE 66 avenue d’Ivry 75013 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscriptions@paris-ateliers.org



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