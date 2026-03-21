Fête de la Musique Henri Selmer Paris Paris

Orchestre à vent

Davy Basquin, direction

En partenariat avec Henri Selmer Paris

L’Orchestre à vent dirigé par Davy Basquin

Le dimanche 21 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Entrée payante sur réservation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00

Henri Selmer Paris Place Charles Dullin 75018 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



Afficher la carte du lieu Henri Selmer Paris et trouvez le meilleur itinéraire

