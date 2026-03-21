Fête de la Musique Henri Selmer Paris Paris
Fête de la Musique Henri Selmer Paris Paris dimanche 21 juin 2026.
Orchestre à vent
Davy Basquin, direction
En partenariat avec Henri Selmer Paris
L’Orchestre à vent dirigé par Davy Basquin
Le dimanche 21 juin 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit
Entrée payante sur réservation
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00
Henri Selmer Paris Place Charles Dullin 75018 Paris
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