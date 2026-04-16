Spoliations antisémites des biens de Marc Bloch Mémorial de la Shoah Paris
Spoliations antisémites des biens de Marc Bloch Mémorial de la Shoah Paris dimanche 7 juin 2026.
En février 2026, la ministre de la Culture organise une cérémonie de restitution aux ayants droit de Marc Bloch d’un de ses livres spoliés durant la Seconde Guerre mondiale. Cet ouvrage faisait partie de la bibliothèque du célèbre historien, constituée de milliers d’opus d’une grande richesse qualitative.
Nommé professeur à la Sorbonne en 1938, Marc Bloch subit, dès 1940, les persécutions antisémites en étant exclu de son poste et de la fonction publique. Un an plus tard, l’appartement parisien qu’il loue avec son épouse Simonne Vidal est réquisitionné par l’occupant, sa bibliothèque entièrement déménagée et dispersée en Allemagne.
En présence de Matis Bloch, arrière‑petit‑fils de Marc Bloch, d’Eric Le Bourhis, historien, maître de conférences à l’Inalco, et de David Zivie, chef de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, au ministère de la Culture.
Animée par Annette Becker, historienne, professeure émérite à l’université Paris Nanterre.
Dans le cadre de l’entrée au panthéon de Marc Bloch
Le dimanche 07 juin 2026
de 17h00 à 19h00
payant
Tarif : 3€ à 5€
Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)
Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T17:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
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