Vis-à-vis #6 • création artistique en milieu carcéral Théâtre Paris – Villette PARIS

Le festival VIS-À-VIS est un événement unique qui permet la valorisation et la présentation au grand public de projets de créations menés par des équipes artistiques dans les établissements pénitentiaires.

Déployé à l’échelle nationale, ce temps fort de la création artistique en milieu carcéral est de retour pour sa sixième édition parisienne… et fête ses 10 ans d’existence !

Une rencontre entre l’intérieur et l’extérieur synonyme de partage, une observation réciproque, un enrichissement de part et d’autre de la scène, pour une programmation unique et essentielle.

Du mercredi 20 mai 2026 au samedi 23 mai 2026 :

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-24T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/vis-a-vis-6/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr



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