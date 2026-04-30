Chienne : une pièce qui transforme la scène en un lieu de combats et de fierté Centre culturel suisse Paris Paris
Chienne : une pièce qui transforme la scène en un lieu de combats et de fierté Centre culturel suisse Paris Paris mercredi 20 mai 2026.
Lorsque Fabrice Gorgerat lit « Chienne », son adaptation scénique semble évidente, inévitable. Si l’auteure qualifie son texte d’« auto fiction » c’est bien la réalité d’une enfance traumatique qui nous est exposée : l’histoire de deux petites filles victimes d’un père – monstre-porc innommable – et de leur mère complice. L’une d’elle choisira plus tard la justesse et la violence des mots pour tuer celui qui les a torturées, anéanties.
Shannon Granger, comédienne, et Simone Aubert, musicienne, tentent d’avancer sur un fil au-dessus du massacre. Sans pathos, sans fascination, sans compromis. La présence scénique n’est pas celle d’une ombre déchirée par l’horreur, ce sont des voix réunies contre l’adversité, une attention particulière à l’humain et à son intimité fragile. Le but est de se redéfinir, avec une hache.
Chienne est une bataille. Basé sur le texte de Marie-Pier Lafontaine, dans lequel chaque verbe est un coup de la narratrice pour tenter de se dépêtrer d’une enfance violente, Chienne transforme la scène en un lieu de combats, de fierté de celle qui hurle et reprend ses droits.
Du mercredi 20 mai 2026 au vendredi 29 mai 2026 :
payant
7€/12€
* Attention, spectacle déconseillé en dessous de 18 ans. Le texte de ce spectacle décrit des scènes d’abus et de violences susceptibles de heurter la sensibilité de certaines personnes.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-20T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre culturel suisse Paris 32 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris
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