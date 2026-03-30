Sebastien Giniaux trio « Django afternoon » au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Sebastien Giniaux trio « Django afternoon » au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 7 juin 2026.
Polyinstrumentiste virtuose (guitare, violoncelle, mais aussi instruments traditionnels venus des Balkans ou d’Afrique), Sébastien Giniaux développe une approche musicale d’une grande richesse, nourrie de voyages, de rencontres et d’improvisation.
Compositeur inventif, Sébastien Giniaux explore les frontières entre jazz, musique classique, musiques du monde et traditions manouches, pour créer un langage personnel, libre et sensible.
Sebastien Giniaux : guitare
Julien Cattiaux : guitare
Fabricio Nicolas Garcia : contrebasse
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz manouche — Sébastien Giniaux, étoile montante du jazz manouche, s’impose comme l’un des artistes les plus singuliers de sa génération.
Le dimanche 07 juin 2026
de 17h00 à 18h00
Le dimanche 07 juin 2026
de 15h00 à 16h00
payant
Tarif en ligne : 17 à 22 euros
Tarif sur place : 20 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T15:00:00+02:00_2026-06-07T16:00:00+02:00;2026-06-07T17:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
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