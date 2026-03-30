Polyinstrumentiste virtuose (guitare, violoncelle, mais aussi instruments traditionnels venus des Balkans ou d’Afrique), Sébastien Giniaux développe une approche musicale d’une grande richesse, nourrie de voyages, de rencontres et d’improvisation.

Compositeur inventif, Sébastien Giniaux explore les frontières entre jazz, musique classique, musiques du monde et traditions manouches, pour créer un langage personnel, libre et sensible.

Sebastien Giniaux : guitare

Julien Cattiaux : guitare

Fabricio Nicolas Garcia : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz manouche — Sébastien Giniaux, étoile montante du jazz manouche, s’impose comme l’un des artistes les plus singuliers de sa génération.

Le dimanche 07 juin 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 07 juin 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T15:00:00+02:00_2026-06-07T16:00:00+02:00;2026-06-07T17:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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