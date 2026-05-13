Échecs & Jam ! Entrée libre JASS CLUB PARIS Paris
Échecs & Jam ! Entrée libre JASS CLUB PARIS Paris dimanche 7 juin 2026.
/ Entrée libre dès 17h
/ Tables avec jeux d’échecs à disposition, musique live, ambiance conviviale
/ Seule une première consommation est demandée
Participez aux tournois organisés via l’appli ChessBar ou venez jouer librement !
Inscription aux tournois :
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place
Tous les dimanches, rendez-vous autour des échecs et d’une jam session jazz !
Le dimanche 28 juin 2026
de 17h00 à 21h00
Le dimanche 14 juin 2026
de 17h00 à 21h00
Le dimanche 07 juin 2026
de 17h00 à 21h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T17:00:00+02:00_2026-06-07T21:00:00+02:00;2026-06-14T17:00:00+02:00_2026-06-14T21:00:00+02:00;2026-06-28T17:00:00+02:00_2026-06-28T21:00:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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