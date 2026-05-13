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Échecs & Jam ! Entrée libre JASS CLUB PARIS Paris

Échecs & Jam ! Entrée libre JASS CLUB PARIS Paris

Échecs & Jam ! Entrée libre JASS CLUB PARIS Paris dimanche 7 juin 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

/ Entrée libre dès 17h

/ Tables avec jeux d’échecs à disposition, musique live, ambiance conviviale

/ Seule une première consommation est demandée

Participez aux tournois organisés via l’appli ChessBar ou venez jouer librement !

Inscription aux tournois :

https://www.chess-bar.com/fr

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue, contrebasse & batterie sur place

Tous les dimanches, rendez-vous autour des échecs et d’une jam session jazz !
Le dimanche 28 juin 2026
de 17h00 à 21h00
Le dimanche 14 juin 2026
de 17h00 à 21h00
Le dimanche 07 juin 2026
de 17h00 à 21h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-29T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T17:00:00+02:00_2026-06-07T21:00:00+02:00;2026-06-14T17:00:00+02:00_2026-06-14T21:00:00+02:00;2026-06-28T17:00:00+02:00_2026-06-28T21:00:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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