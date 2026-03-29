Vide de Grenier de la Serre, Venez chiner en toute convivialité ! Jadin Paris

Le samedi 6 juin 2026, de 10h à 18h, le vide grenier de Pouchet revient

Venez passer cette journée festive avec nous pour profiter de différentes animations, une buvette, une ambiance musicale…

Si vous souhaitez réserver une place : le mètre est à 3 euros et vous pouvez réserver jusqu’à 3 mètres maximum. Les inscriptions se font directement au centre social Pouchet (20 Bd du bois le prêtre, 75017 Paris). Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 01.84.74.54.84 ✨

Vide grenier et animations pour tous. Venez nombreux et nombreuses dans une ambiance conviviale.

Le samedi 06 juin 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00

Jadin Jardin Hans et Sophie Scholl 75017 Paris

https://www.instagram.com/csc_la_serre_pouchet/ +33633077854 direction.pouchet@centres-sociaux-paris.org https://www.facebook.com/emergencecsc.pouchet.5/ https://www.facebook.com/emergencecsc.pouchet.5/



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