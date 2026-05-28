Week-end en famille, George Sand à hauteur d’enfant Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris

Écrivaine incontournable, conteuse merveilleuse pour ses petites-filles, femme de lettres passionnée et amie des artistes, George Sand continue d’émerveiller petits et grands.

À l’occasion des 150 ans de sa disparition, célébrés le 8 juin, plongez dans son univers poétique et foisonnant à travers contes, visites, concert et bal pop, dans une ambiance ludique et joyeuse pour toute la famille à partir de 3 ans.

SAMEDI

Qui es-tu George Sand ?

Un cherche et trouve en famille pour découvrir la célèbre autrice.

Guidés par Stéphanie, Fabien ou Catherine, petits et grands explorent les collections du musée à travers indices, anecdotes et découvertes… Ouvrez l’œil !

Départs à 10h ; 10h45 ; 11h30 ; 12h ; 12h45 ; 13h30 et 14h

Durée de la visite : 45 minutes

La boum des p’tits romantiques

Le bal pop de George Sand

Place à la fête dans la cour du musée !

L’équipe des Doigts dans la Prise transforme l’après-midi en un bal pop festif et décalé, 100 % Girl Power avec uniquement des artistes femmes.

Venez danser célébrer l’esprit libre et audacieux de George Sand en famille !

Dj : Grandpamini & Lolaloo des bois

Durée : 15h-17h

DIMANCHE

Ce que disent les cœurs

Avec notre conteuse Laure, toutes les petites oreilles attentives voyagent dans l’univers foisonnant, sensible et merveilleux de George Sand.Histoires, imagination et poésie se mêlent pour faire rêver petits et grands.

Dans la cour du musée, contes à : 10h15, 11h et 12h

Durée : 30 minutes

Harp story

Le concert-découverte

Agnès Peytour fait découvrir la harpe et le répertoire musical romantique aux enfants et à leurs parents.

À travers ce concert-découverte, la harpiste retrace l’histoire fascinante de cet instrument et échange avec le public dans un programme inspiré par la nature et les liens que George Sand entretenait avec les artistes de son temps.

Dans la cour du musée, 15h30

Durée : 1h15

Rendez-vous au musée de la Vie romantique les 6 & 7 juin pour un week-end familial, festif et entièrement gratuit autour de George Sand !

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

gratuit

Les activités proposées sont gratuites et sans réservation.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T17:00:00+02:00

Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal 75009 Paris

https://museevieromantique.paris.fr/le-musee/evenements/week-end-en-famille-george-sand-hauteur-denfant



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