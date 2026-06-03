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Journées portes-ouvertes de la caserne de pompiers de Parmentier Caserne Parmentier Paris

Journées portes-ouvertes de la caserne de pompiers de Parmentier Caserne Parmentier Paris

Journées portes-ouvertes de la caserne de pompiers de Parmentier Caserne Parmentier Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Caserne Parmentier

Adresse : 87 avenue parmentier

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Petits et grands sont les bienvenus pour découvrir le métier de sapeur-pompier de Paris dans nos casernes !

Montez dans les engins, découvrez notre centre de secours et partagez un moment de convivialité avec nos soldats du feu.

Les 6 et 7 juin, la caserne Parmentier organise ses journées portes-ouvertes !
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi, dimanche
de 10h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T17:00:00+02:00

Caserne Parmentier 87 avenue parmentier  75011 Paris
https://www.terre.defense.gouv.fr/pompiers-paris/evenements/cs-parmentier


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