Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris

Ecouter, observer ; manipuler, mettre en mouvement… avec la complicité de l’adulte qui accompagne l’enfant. Deux ateliers sont proposés le mercredi 3 juin : à à 9H30 ou 10h45.

Ces ateliers sont animés par l’association JE d’enfants, soutenue par la Fondation l’Ecole des Loisirs.

Gratuit / Accès libre sans condition.

L’atelier « bébé lecteur » pour les parents avec leurs enfants propose un espace d’éveil pour les 0 / 3 ans. Animé par Alessia Vecchiet danseuse et praticienne somatique.

Deux séances matinales Organisées à la maison des 1000 premiers jours par « Je d’enfants » et la fondation école des loisirs.

Le mercredi 03 juin 2026

de 10h45 à 11h45

Le mercredi 03 juin 2026

de 09h30 à 10h30

gratuit

Sentez vous libre de venir sur l’un des horaires que nous vous proposons.

Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T13:45:00+02:00

fin : 2026-06-03T14:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T09:30:00+02:00_2026-06-03T10:30:00+02:00;2026-06-03T10:45:00+02:00_2026-06-03T11:45:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement 9 passage des Tourelles 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/maison-des-1000-premiers-jours-du-20eme-arrondissement-20652 +33184821902 maison1000jours20@paris.fr



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