Cycle Ce qui fait bouger l’Allemagne Maison Heinrich Heine Paris
Cycle Ce qui fait bouger l’Allemagne Maison Heinrich Heine Paris mercredi 3 juin 2026.
Cycle de petits-déjeuners débats organisés par le Cerfa/Ifri
Ce cycle vise à questionner les grands enjeux politiques qui se
posent pour l’Allemagne, qui fait face à plusieurs bouleversements sur
les plans géopolitique, sécuritaire, économique et de politique
intérieure. Ces évolutions politiques affectent fortement les relations
francoallemandes, déterminantes pour l’avenir de l’Europe. Ce format
tient à engager un débat d’actualité autour de la politique allemande.
Petit-déjeuner-débat autour des grands enjeux politiques qui se posent pour l’Allemagne, organisée par le Cerfa/Ifri
Le mercredi 03 juin 2026
de 09h00 à 09h00
gratuit
Entrée gratuite | Inscription Conseillée
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T12:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T12:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T09:00:00+02:00_2026-06-03T09:00:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/cycle-ce-qui-fait-bouger-lallemagne-4/ https://www.facebook.com/events/955183224111334 https://www.facebook.com/events/955183224111334
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