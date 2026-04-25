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Cycle Ce qui fait bouger l’Allemagne Maison Heinrich Heine Paris

Cycle Ce qui fait bouger l’Allemagne Maison Heinrich Heine Paris

Cycle Ce qui fait bouger l’Allemagne Maison Heinrich Heine Paris mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Maison Heinrich Heine

Adresse : 27C boulevard Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : <p>Entrée gratuite | Inscription Conseillée</p>

Cycle de petits-déjeuners débats organisés par le Cerfa/Ifri

Ce cycle vise à questionner les grands enjeux politiques qui se
posent pour l’Allemagne, qui fait face à plusieurs bouleversements sur
les plans géopolitique, sécuritaire, économique et de politique
intérieure. Ces évolutions politiques affectent fortement les relations
francoallemandes, déterminantes pour l’avenir de l’Europe. Ce format
tient à engager un débat d’actualité autour de la politique allemande.

Petit-déjeuner-débat autour des grands enjeux politiques qui se posent pour l’Allemagne, organisée par le Cerfa/Ifri
Le mercredi 03 juin 2026
de 09h00 à 09h00
gratuit

Entrée gratuite | Inscription Conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T12:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T12:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T09:00:00+02:00_2026-06-03T09:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan  75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/cycle-ce-qui-fait-bouger-lallemagne-4/ https://www.facebook.com/events/955183224111334 https://www.facebook.com/events/955183224111334


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