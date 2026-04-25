Cycle Ce qui fait bouger l’Allemagne Maison Heinrich Heine Paris

Cycle de petits-déjeuners débats organisés par le Cerfa/Ifri

Ce cycle vise à questionner les grands enjeux politiques qui se

posent pour l’Allemagne, qui fait face à plusieurs bouleversements sur

les plans géopolitique, sécuritaire, économique et de politique

intérieure. Ces évolutions politiques affectent fortement les relations

francoallemandes, déterminantes pour l’avenir de l’Europe. Ce format

tient à engager un débat d’actualité autour de la politique allemande.

Petit-déjeuner-débat autour des grands enjeux politiques qui se posent pour l’Allemagne, organisée par le Cerfa/Ifri

Le mercredi 03 juin 2026

de 09h00 à 09h00

gratuit

Entrée gratuite | Inscription Conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T12:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T12:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T09:00:00+02:00_2026-06-03T09:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/cycle-ce-qui-fait-bouger-lallemagne-4/ https://www.facebook.com/events/955183224111334 https://www.facebook.com/events/955183224111334



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