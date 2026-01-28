La Jam du lundi de François Constantin Le Baiser Salé Paris

Entre groove incandescent, rythmes solaires et invités de haut vol, le mois de mai promet des soirées où le jazz prend clairement le large… à toi de reconnaître quels maîtres du groove font monter la température. Aux percussions et au lead, François Constantin impulse l’énergie et entraîne Sylvain Ransy au piano, Elvin Bironie à la basse et Gregory Louis à la batterie dans une conversation musicale qui brûle d’inventivité. Les thèmes s’entrelacent, les rythmes s’embrasent et les solos fusent dans une complicité joyeuse et contagieuse. Une heure de concert pour installer l’univers, puis la JAM s’emballe et la scène devient un terrain de jeu ouvert à tous, amateurs, pros ou curieux : ici, chacun peut goûter à la chaleur et à la liberté des Antilles. Des soirées résolument vivantes, généreuses et irrésistiblement dansantes

À l’occasion des Caribéennes de Mai, François Constantin ouvre grand la porte et laisse entrer les grandes vibrations des Antilles dans ses jams

Le lundi 18 mai 2026

de 21h00 à 23h55

gratuit sous condition Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

