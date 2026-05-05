Découvrez les cours de self-défense féminine avec l’école Shaktibudo – Paris 14e Annexe Mairie du 14e Paris
Découvrez les cours de self-défense féminine avec l’école Shaktibudo – Paris 14e Annexe Mairie du 14e Paris lundi 18 mai 2026.
Claude et Chloé, les auteurs des ateliers mensuels de self-défense féminine à la Mairie du 14, vous propose de découvrir la pratique de la self-défense féminine dans le format des cours collectifs hebdomadaire !
Le programme de la semaine portes ouvertes école shaktibudo : cours d’autodéfense féminin, Qi-Gong et self-défense sénior, initiation aux arts martiaux – Paris 14e
Préparez votre année 2026-2027
La semaine porte ouvertes de l’école Shaktibudo vous permet de venir pratiquer aux cours de votre choix et de réserver votre place pour la rentrée de septembre 2026.
|LundI
|Mardi
|Mercredi
|JEUDI
|SELF-DÉFENSE FÉMININE
(cours 100% féminin)
De 20h30 à 21h30
|INITIATION AUX ARTS MARTIAUX
KALI ESKRIMA
(pratique avec armes mixte H/F)
De 19h30 à 20h30
|SELF-DÉFENSE FÉMININE
(cours 100% féminin)
De 20h30 à 21h30
|QI-GONG ET SELF-DÉFENSE SÉNIOR
(cours 100% féminin)
De 9h à 10h
Cours de self-défense féminine
Cours 100% féminin
Qu’est-ce que la self-défense féminine ?
Les cours collectifs de self-défense féminine ont divers objectifs. Tout d’abord, vous apprendrez les techniques et les stratégies de self-défense afin de développer vos capacités de self-défense féminine. La pratique permet aussi de réaliser une activité physique régulière. Les cours se déroulent dans une atmosphère chaleureuse uniquement entre femmes, avec l’instructeur Claude G.
La pratique de la self-défense féminine vous apportera :
- une meilleure confiance en vous,
- un temps de réaction plus rapide et plus efficace,
- une meilleure analyse des situations,
- un développement de vos réflexes instinctifs de self-défense.
Cours de Qi-Gong et self-défense sénior
(100% féminin)
Qu’est-ce que le cours de Qi-Gong et self-défense sénior ?
Ce cours de Qi Gong et self-défense sénior s’adresse aux femmes qui souhaitent prendre soin de leur santé tout en développant plus de confiance et de sécurité au quotidien.
À travers des mouvements doux, la respiration et la conscience corporelle, le Qi Gong favorise la détente, la vitalité et l’équilibre.
En parallèle, l’initiation à la self-défense féminine apporte des techniques simples et efficaces pour apprendre à se protéger.
L’ensemble du cours se déroule dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, spécialement adaptée aux besoins des femmes seniors.
Initiation aux arts martiaux par le Kali Eskrima
Arts martiaux philippins de self-défense avec armes
(cours mixte H/F)
Qu’est-ce que le kali Eskrima et panatukan ?
Le Kali Eskrima est un art martial ancestral philippin qui permet entre autres d’apprendre à se défendre avec tous types d’armes et objets du quotidien. La pratique s’effectue avec des bâtons en bambou ou en bois de 30 cm.
En apprenant à manier les armes, vous aurez une approche plus réaliste pour qui vous permettra de mieux appréhender des attaques armées.
En plus d’apprendre à manier les bâtons, le travail se décline ensuite avec des armes et tous types d’objets qui peuvent être utilisés de manière redoutable en self-défense.
Parfaitement adapté au combat de rue, le Panatukan (dirty boxing) inclut la possibilité de travailler également à mains nues en utilisant toutes les parties du corps comme une arme.
Découvrez les cours de self-défense féminine (cours 100% féminin), Qi-Gong et self-défense sénior (100% féminin) et initiation aux arts martiaux par l’Eskrima (cours mixte H/F) à Paris 14e.
Le lundi 18 mai 2026
de 20h30 à 21h30
Le mardi 19 mai 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 20 mai 2026
de 20h30 à 21h30
Le jeudi 21 mai 2026
de 09h00 à 10h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-18T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-21T13:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-18T20:30:00+02:00_2026-05-18T21:30:00+02:00;2026-05-19T19:30:00+02:00_2026-05-19T20:30:00+02:00;2026-05-20T20:30:00+02:00_2026-05-20T21:30:00+02:00;2026-05-21T09:00:00+02:00_2026-05-21T10:00:00+02:00
Annexe Mairie du 14e 26, rue Mouton Duvernet 75014 Paris
https://www.self-defense-feminine.com/ shaktibudo@gmail.com
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