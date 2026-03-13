Diego Imbert invite Manu Codjia et Franck Agulhon en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Contrebassiste et compositeur français né à Paris, Diego Imbert est l’une des voix les plus importante du jazz hexagonal. Après des débuts au violon puis à la basse électrique, il se consacre à la contrebasse à partir de 1995, étudiant notamment avec Jean‑François Jenny‑Clark, Hein van de Geyn et Eddie Gómez. Il s’est imposé comme un musicien très demandé, aux côtés d’artistes tels qu’Archie Shepp, Didier Lockwood, Aldo Romano ou Richard Galliano, et a participé à de nombreux projets majeurs du jazz contemporain français.

Leader de son propre quartet depuis 2008, il a signé plusieurs albums acclamés et explore un répertoire lyrique et narratif, enrichi d’influences littéraires et musicales. Son travail avec Alain Jean‑Marie sur Interplay – The Music of Bill Evans a été récompensé par le Prix du disque français 2020 de l’Académie du Jazz.

À la fois improvisateur subtil, compositeur engagé et pédagogue inspirant, Diego Imbert incarne une jazz modernité profondément humaine, à l’écoute de chaque souffle musical.

Diego Imbert : contrebasse

Manu Codjia : guitare

Franck Agulhon : batterie

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Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Diego Imbert invite deux musiciens hors pairs pour une soirée inédite autour d’un nouveau répertoire.

Le lundi 18 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 18 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-19T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-19T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-18T19:30:00+02:00_2026-05-18T20:30:00+02:00;2026-05-18T21:30:00+02:00_2026-05-18T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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