Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris
Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris mercredi 3 juin 2026.
Permanence prévention et dépistage 3 – 24 juin, les mercredis Quartier Jeunes Paris
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00
Quartier Jeunes 4 place du Louvre 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.comitedesfamilles.net/ »}]
Permanence
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