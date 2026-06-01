Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris

Permanence prévention et dépistage 3 – 24 juin, les mercredis Quartier Jeunes Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T14:00:00+02:00 – 2026-06-24T16:00:00+02:00

Quartier Jeunes 4 place du Louvre 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.comitedesfamilles.net/ »}]

Permanence