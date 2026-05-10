Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris

Du 2 au 7 juin 2026, le festival La Fabrique

du Regard revient pour sa quatrième édition au BAL.

Exposition, projections, performance, workshops : le

festival La Fabrique du Regard met à l’honneur

les créations réalisées par les artistes invités et les 2

150 jeunes des programmes d’éducation aux images du BAL. Conçu

comme un espace singulier d’expression citoyenne, il affirme des

regards pluriels, vivants et engagés.

Exposition, projections, rencontres, ateliers, nuit blanche.

Du mercredi 03 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

mercredi

de 12h00 à 22h00

jeudi

de 12h00 à 20h00

vendredi

de 12h00 à 19h00

samedi

de 12h00 à 23h00

dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T12:00:00+02:00_2026-06-03T22:00:00+02:00;2026-06-04T12:00:00+02:00_2026-06-04T20:00:00+02:00;2026-06-05T12:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00;2026-06-07T12:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00

Le BAL 6, impasse de la Défense 75018 Paris

Métro -> 2 : Place de Clichy (Paris) (170m)

Bus -> 215474 : Ganneron (Paris) (71m)

Vélib -> Pierre Ginier – Clichy (178.05m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.le-bal.fr/2026/04/festival-la-fabrique-du-regard-4 +33144707550 contact@le-bal.fr



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