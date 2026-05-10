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Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris

Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris

Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Le BAL

Adresse : 6, impasse de la Défense

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Du 2 au 7 juin 2026, le festival La Fabrique
du Regard revient pour sa quatrième édition au BAL.

Exposition, projections, performance, workshops : le
festival La Fabrique du Regard met à l’honneur
les créations réalisées par les artistes invités et les 2
150 jeunes des programmes d’éducation aux images du BAL. Conçu
comme un espace singulier d’expression citoyenne, il affirme des
regards pluriels, vivants et engagés.

Exposition, projections, rencontres, ateliers, nuit blanche.
Du mercredi 03 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
mercredi
de 12h00 à 22h00
jeudi
de 12h00 à 20h00
vendredi
de 12h00 à 19h00
samedi
de 12h00 à 23h00
dimanche
de 12h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T12:00:00+02:00_2026-06-03T22:00:00+02:00;2026-06-04T12:00:00+02:00_2026-06-04T20:00:00+02:00;2026-06-05T12:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00;2026-06-07T12:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00

Le BAL 6, impasse de la Défense  75018 Paris
Métro -> 2 : Place de Clichy (Paris) (170m)
Bus -> 215474 : Ganneron (Paris) (71m)
Vélib -> Pierre Ginier – Clichy (178.05m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.le-bal.fr/2026/04/festival-la-fabrique-du-regard-4 +33144707550 contact@le-bal.fr


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