Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris
Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris mercredi 3 juin 2026.
La « Tribune Concorde », organisée avec le soutien de la Ville de Paris, prend cette année une nouvelle dimension. Elle pourra accueillir 3 800 personnes en simultané, soit 1 000 de plus que l’an passé, sur une superficie de plus de 6 000 m2 ! Autre nouveauté, la zone ouvrira au public dès midi* (contre 14h00 l’an passé). Assis en tribune ou confortablement installés dans les chiliennes Hespéride, les visiteurs pourront de suivre les matchs du court Philippe-Chatrier en direct sur les deux écrans géants mis en place spécialement pour l’occasion.
Le public aura également le privilège d’assister à la présentation des trophées par les vainqueurs des épreuves de simple, de double, de tennis-fauteuil et des tableaux juniors. Cet espace, animé tout au long de la journée par un DJ ainsi qu’un maître de cérémonie, disposera de quatre food-trucks, de terrasses situées à proximité des écrans, de deux bars ainsi que d’une boutique.
3 bonnes raisons de suivre Roland-Garros depuis la Tribune Concorde
On y était l’année dernière, on vous raconte tout ça !
Ces courts de tennis cachés à tester absolument
Les clubs de tennis où taper la balle à Paris
Notre programme d’entraînement (gratuit) pour votre prochain match de tennis
Et si on courait… dans les travées de Roland-Garros ?
Toujours pas abonné à notre newsletter Sport ?
Après le succès de la première édition, la Fédération Française de Tennis et la Ville de Paris sont heureuses d’annoncer que l’opération « Tribune Concorde » sera reconduite cette année à l’occasion des 5 derniers jours du tournoi de Roland-Garros 2026, du 3 au 7 juin.
Le dimanche 07 juin 2026
de 12h00 à 20h00
Le samedi 06 juin 2026
de 12h00 à 20h00
Le vendredi 05 juin 2026
de 12h00 à 23h55
Le jeudi 04 juin 2026
de 12h00 à 20h00
Le mercredi 03 juin 2026
de 12h00 à 23h55
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T12:00:00+02:00_2026-06-03T23:55:00+02:00;2026-06-04T12:00:00+02:00_2026-06-04T20:00:00+02:00;2026-06-05T12:00:00+02:00_2026-06-05T23:55:00+02:00;2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T12:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00
Place de la Concorde Place de la Concorde 75008 Paris
Afficher la carte du lieu Place de la Concorde et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Trio E.T.A. : LEBEN UND SPIELEN Maison Heinrich Heine Paris 10 mai 2026
- Sunday Tribute – Radiohead SUPERSONIC Paris 11 mai 2026
- Yakir Arbib & Chris Jennings en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 11 mai 2026
- MAKSIM CASINO DE PARIS Paris 11 mai 2026
- Exposition d’Axelle Rose chez SOR SOR PARIS 20 11 mai 2026