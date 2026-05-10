Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris

La « Tribune Concorde », organisée avec le soutien de la Ville de Paris, prend cette année une nouvelle dimension. Elle pourra accueillir 3 800 personnes en simultané, soit 1 000 de plus que l’an passé, sur une superficie de plus de 6 000 m2 ! Autre nouveauté, la zone ouvrira au public dès midi* (contre 14h00 l’an passé). Assis en tribune ou confortablement installés dans les chiliennes Hespéride, les visiteurs pourront de suivre les matchs du court Philippe-Chatrier en direct sur les deux écrans géants mis en place spécialement pour l’occasion.

Le public aura également le privilège d’assister à la présentation des trophées par les vainqueurs des épreuves de simple, de double, de tennis-fauteuil et des tableaux juniors. Cet espace, animé tout au long de la journée par un DJ ainsi qu’un maître de cérémonie, disposera de quatre food-trucks, de terrasses situées à proximité des écrans, de deux bars ainsi que d’une boutique.

L’affiche officielle. ; Crédits : FFT / Ville de Paris

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Après le succès de la première édition, la Fédération Française de Tennis et la Ville de Paris sont heureuses d’annoncer que l’opération « Tribune Concorde » sera reconduite cette année à l’occasion des 5 derniers jours du tournoi de Roland-Garros 2026, du 3 au 7 juin.

Le dimanche 07 juin 2026

de 12h00 à 20h00

Le samedi 06 juin 2026

de 12h00 à 20h00

Le vendredi 05 juin 2026

de 12h00 à 23h55

Le jeudi 04 juin 2026

de 12h00 à 20h00

Le mercredi 03 juin 2026

de 12h00 à 23h55

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T12:00:00+02:00_2026-06-03T23:55:00+02:00;2026-06-04T12:00:00+02:00_2026-06-04T20:00:00+02:00;2026-06-05T12:00:00+02:00_2026-06-05T23:55:00+02:00;2026-06-06T12:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T12:00:00+02:00_2026-06-07T20:00:00+02:00

Place de la Concorde Place de la Concorde 75008 Paris



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