Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris

Jour et Horaires : Tous les mercredis du mois de juin de 10h30 jusqu’à 12h et de 14h30 à 16h.

S.W.A.G. Studio anime 4 ateliers de danses urbaines (afro, Hip Hop et Electro) en plein air à destination des femmes seniors.

Danse en plein air, destinées aux adultes, pour s’exprimer, bouger et profiter d’un moment de bien-être à travers le mouvement.

Du lundi 01 juin 2026 au mardi 30 juin 2026 :

mercredi

de 14h30 à 16h00

mercredi

de 10h30 à 12h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-24T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T10:30:00+02:00_2026-06-03T12:00:00+02:00;2026-06-03T14:30:00+02:00_2026-06-03T16:00:00+02:00;2026-06-10T10:30:00+02:00_2026-06-10T12:00:00+02:00;2026-06-10T14:30:00+02:00_2026-06-10T16:00:00+02:00;2026-06-17T10:30:00+02:00_2026-06-17T12:00:00+02:00;2026-06-17T14:30:00+02:00_2026-06-17T16:00:00+02:00;2026-06-24T10:30:00+02:00_2026-06-24T12:00:00+02:00;2026-06-24T14:30:00+02:00_2026-06-24T16:00:00+02:00

Place Marek Edelman 97 Rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris

+33672502126 chloe@swagdancestudio.com



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