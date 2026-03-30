Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris
Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris mercredi 3 juin 2026.
Jour et Horaires :
Tous les mercredis du mois de juin de 10h30 jusqu’à 12h et de 14h30 à 16h.
S.W.A.G. Studio anime 4 ateliers de danses urbaines (afro, Hip Hop et Electro) en plein air à destination des femmes seniors.
Danse en plein air, destinées aux adultes, pour s’exprimer, bouger et profiter d’un moment de bien-être à travers le mouvement.
Du lundi 01 juin 2026 au mardi 30 juin 2026 :
mercredi
de 14h30 à 16h00
mercredi
de 10h30 à 12h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-24T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T10:30:00+02:00_2026-06-03T12:00:00+02:00;2026-06-03T14:30:00+02:00_2026-06-03T16:00:00+02:00;2026-06-10T10:30:00+02:00_2026-06-10T12:00:00+02:00;2026-06-10T14:30:00+02:00_2026-06-10T16:00:00+02:00;2026-06-17T10:30:00+02:00_2026-06-17T12:00:00+02:00;2026-06-17T14:30:00+02:00_2026-06-17T16:00:00+02:00;2026-06-24T10:30:00+02:00_2026-06-24T12:00:00+02:00;2026-06-24T14:30:00+02:00_2026-06-24T16:00:00+02:00
Place Marek Edelman 97 Rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris
+33672502126 chloe@swagdancestudio.com
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