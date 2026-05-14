Atelier IA débutant : découverte de l’intelligence artificielle Médiathèque Françoise Sagan Paris
Atelier IA débutant : découverte de l’intelligence artificielle Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 6 juin 2026.
Découvrez l’IA et explorez ChatGPT, une IA générative
révolutionnaire. De la théorie à la pratique, apprenez à vous connecter et à
poser des questions simples à ChatGPT. Nous examinerons également les
limites actuelles de ChatGPT et réfléchirons à ses implications éthiques.
En plus de plonger dans l’univers de ChatGPT, nous vous
guiderons à travers une explication concise de ce qu’est l’Intelligence
Artificielle et comment les ordinateurs apprennent. Comprenez les mécanismes
fascinants qui permettent à ces machines de développer des compétences et de
résoudre des problèmes. Nous présenterons toutes les potentialités du
logiciel à travers des exemples concrets, vous permettant ainsi de saisir
pleinement son utilité et ses applications quotidiennes.
Informations pratiques
Atelier le mercredi 6 juin de 10h à 12h30 au 2e étage de la médiathèque
Vous en entendez parler mais vous n’osez pas vous lancer seul dans l’aventure ? Cet atelier est fait pour vous !
Le samedi 06 juin 2026
de 10h00 à 12h30
gratuit
Inscription sur Billetweb
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T12:30:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr
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