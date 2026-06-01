Découverte du jardin et du pavillon de thé de Maison Guimet, Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach), Paris

Découverte du jardin et du pavillon de thé de Maison Guimet 6 et 7 juin Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach) Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:15:00+02:00

Le jardin, ouvert et lumineux, accueille une authentique maison de thé (chashitsu), offerte en 2001 par le Japon, dessinée par l’architecte Nakamura Masao et construite par les meilleurs artisans venus du pays du Soleil Levant. Son architecture se veut un idéal de paix et de modestie, ainsi qu’un exemple de raffinement extrême dans le choix des différents bois employés. On accède au pavillon de thé par un petit chemin semé de marches en pierre, de bambous nains, mousses, prêles, fougères, cerisier, d’une lanterne et d’une vasque, comme un préambule aux rituels de la cérémonie du thé.

Maison Guimet (hôtel d’Heidelbach) 19 avenue d’Iéna, 75116 Paris Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France +33 (0)1 56 52 54 33 https://www.guimet.fr/fr/maison-guimet-hotel-dheidelbach [{« type »: « link », « value »: « https://guimet.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2226555985160400044 »}] Située dans l’hôtel d’Heidelbach, la Maison Guimet vous ouvre ses portes pour une immersion unique au cœur du faste et du raffinement des arts asiatiques. Édifié en 1913 et rattaché au musée Guimet depuis 1991, ce lieu d’exception abrite aujourd’hui une prestigieuse collection de mobilier d’apparat, ainsi que de remarquables ensembles dédiés aux arts de vivre de la Chine et du Japon. Metro 9 : Iéna Metro 6 : Boissière Rer C : Pont de l’Alma

Le jardin, ouvert et lumineux, accueille une authentique maison de thé (chashitsu), offerte en 2001 par le Japon, dessinée par l’architecte Nakamura Masao et construite par les meilleurs artisans du…

© Vincent Leroux