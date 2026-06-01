Vente de charité de l’association des amis des jeunes chrétiens 21 rue de varize Paris

Cette vente de charité a pour but la bienfaisance et l’assistance morale, matérielle et financière au bénéfice des enfants et des jeunes en vue notamment de les aider dans leurs besoins et pour leur éducation.

Livres anciens, livres de poche, vêtements, meubles, CD, décoration, objets de valeur, bijoux, jouets … Des cadeaux et des solutions pour les petits et les grands !

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 09h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T12:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T09:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00;2026-06-07T09:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00

21 rue de varize 21, rue de Varize 75016 Paris



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