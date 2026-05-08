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représentation de « ET ILS VECURENT HEUREUX ? » Partie 1: « La Noce » Parvis de l’Hôtel de Ville Alfortville

représentation de « ET ILS VECURENT HEUREUX ? » Partie 1: « La Noce » Parvis de l’Hôtel de Ville Alfortville

représentation de « ET ILS VECURENT HEUREUX ? » Partie 1: « La Noce » Parvis de l’Hôtel de Ville Alfortville samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parvis de l'Hôtel de Ville

Adresse : Place François Mitterrand

Ville : 94140 Alfortville

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>accès libre</p>

Blanche-Neige et le Prince se marient ! Les deux héros de notre enfance vous invitent à célébrer avec eux cette fin joyeuse de conte de fée.

Dans la première partie : espoir, joie et réjouissance sont à l’honneur de cette noce tant attendue ! L’amour est au rendez-vous !

avec La compagnie Terminus Collectif

Adèle Marini, César Varlet, Emilie Diaz, Guillaume Langou (comédiens), Anna Bouchet (création musicale)

La compagnie Terminus Collectif vous invite à la Noce, variation théâtrale sur le sentiment amoureux – parvis de l’Hôtel de Ville
ET ILS VECURENT HEUREUX ?
Le samedi 06 juin 2026
de 10h00 à 10h45
gratuit

accès libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T13:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T10:45:00+02:00

Parvis de l’Hôtel de Ville Place François Mitterrand  94140 Alfortville
https://www.alfortville.fr/


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