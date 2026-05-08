Blanche-Neige et le Prince se marient ! Les deux héros de notre enfance vous invitent à célébrer avec eux cette fin joyeuse de conte de fée.

Dans la première partie : espoir, joie et réjouissance sont à l’honneur de cette noce tant attendue ! L’amour est au rendez-vous !

avec La compagnie Terminus Collectif

Adèle Marini, César Varlet, Emilie Diaz, Guillaume Langou (comédiens), Anna Bouchet (création musicale)

La compagnie Terminus Collectif vous invite à la Noce, variation théâtrale sur le sentiment amoureux – parvis de l’Hôtel de Ville

ET ILS VECURENT HEUREUX ?

Le samedi 06 juin 2026

de 10h00 à 10h45

gratuit

accès libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T13:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T10:45:00+02:00

Parvis de l’Hôtel de Ville Place François Mitterrand 94140 Alfortville

https://www.alfortville.fr/



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