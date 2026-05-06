Un homme et une femme écrivent leur histoire au présent, au futur et au passé.

Faire des bonds entre les temps, y croire et y goûter.

De la tendresse de la jeunesse à la fougueuse passion de la vieillesse, et l’inverse, et à l’envers.

Délices du temps qui passe et imprègne les corps d’une histoire singulière.

Une terrasse de café, une fontaine, la place d’un village, un sous-bois,

un parking de supermarché… Ces lieux quotidiens posent un décor

familier, dessinent les contours d’une histoire intime. Un couple

s’approprie ces espaces et partage un bout de son histoire à deux.

Complice, le public est embarqué pour partager ce qui les anime dans un jeu entre force, fragilité et éclats de rire.

Auteurs et interprètes : Elsa Bouchez & Philippe Droz-dit-Busset

Un homme et une femme, en portés acrobatiques, écrivent leur histoire.

Le samedi 06 juin 2026

de 15h30 à 16h00

gratuit

accès libre

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:30:00+02:00_2026-06-06T16:00:00+02:00

Parvis des Arts, Pôle Culturel Parvis des Arts 94140 Alfortville

https://www.alfortville.fr/



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