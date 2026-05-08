Représentation de « ET ILS VECURENT HEUREUX ? » Partie 1: « La Noce » – Espace 148 Parvis, Espace culturel 148 Alfortville
Représentation de « ET ILS VECURENT HEUREUX ? » Partie 1: « La Noce » – Espace 148 Parvis, Espace culturel 148 Alfortville samedi 6 juin 2026.
Blanche-Neige et le Prince se marient ! Les deux héros de notre enfance vous invitent à célébrer avec eux cette fin joyeuse de conte de fée.
Dans la première partie : espoir, joie et réjouissance sont à l’honneur de cette noce tant attendue ! L’amour est au rendez-vous !
par La compagnie Terminus Collectif
Adèle Marini, César Varlet, Emilie Diaz, Guillaume Langou (comédiens), Anna Bouchet (création musicale)
La compagnie Terminus Collectif vous invite à « la Noce », variation théâtrale sur le sentiment amoureux – Parvis du 148 et parvis de l’Hôtel de Ville : ET ILS VECURENT HEUREUX ?
Le samedi 06 juin 2026
de 14h00 à 14h45
gratuit
accès libre
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T17:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T14:45:00+02:00
Parvis, Espace culturel 148 148 rue Paul Vaillant Couturier 94140 Alfortville
https://www.alfortville.fr/
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