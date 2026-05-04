En 2022, Marie Docher a été lauréate de la Grande Commande Photographique du ministère de la Culture/BNF : Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire. Le projet photographique récompensé « Et l’amour aussi » présente les portraits de femmes lesbiennes et leurs récits de vie en 2022, 10 ans après l’adoption de la loi sur le mariage pour toutes et tous.

Marie Docher dresse un portrait complexe et varié des femmes lesbiennes en France, une polysémie du champ amoureux, du champ de la représentation d’une part, mais aussi une polysémie du champ de la lutte et du militantisme.

Des portraits photographiques touchants et délicats de femmes qui se livrent avec courage. L’occasion de célébrer l’amour et des femmes souvent invisibilisées dans la société

Des portraits photographiques et récits intimes de femmes lesbiennes en 2022, 10 ans

après l’adoption du mariage pour toutes et tous. Un manifesto d’amour.

Du lundi 29 juin 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

vendredi

de 14h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 15h00 à 18h00

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 20h00

gratuit

entrée libre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00;2026-06-29T15:00:00+02:00_2026-06-29T18:00:00+02:00;2026-06-30T15:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T15:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T14:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00

Espace culturel 148, Galerie 148 rue Paul Vaillant Couturier 94140 Alfortville

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