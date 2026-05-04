Exposition photographique « Et l’amour aussi » Marie Docher Espace culturel 148, Galerie Alfortville
Exposition photographique « Et l’amour aussi » Marie Docher Espace culturel 148, Galerie Alfortville samedi 6 juin 2026.
En 2022, Marie Docher a été lauréate de la Grande Commande Photographique du ministère de la Culture/BNF : Radioscopie de la France : regards sur un pays traversé par la crise sanitaire. Le projet photographique récompensé « Et l’amour aussi » présente les portraits de femmes lesbiennes et leurs récits de vie en 2022, 10 ans après l’adoption de la loi sur le mariage pour toutes et tous.
Marie Docher dresse un portrait complexe et varié des femmes lesbiennes en France, une polysémie du champ amoureux, du champ de la représentation d’une part, mais aussi une polysémie du champ de la lutte et du militantisme.
Des portraits photographiques touchants et délicats de femmes qui se livrent avec courage. L’occasion de célébrer l’amour et des femmes souvent invisibilisées dans la société
Des portraits photographiques et récits intimes de femmes lesbiennes en 2022, 10 ans
après l’adoption du mariage pour toutes et tous. Un manifesto d’amour.
Du lundi 29 juin 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
vendredi
de 14h00 à 18h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 15h00 à 18h00
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
dimanche
de 10h00 à 18h00
samedi
de 10h00 à 20h00
gratuit
entrée libre
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T20:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T18:00:00+02:00;2026-06-29T15:00:00+02:00_2026-06-29T18:00:00+02:00;2026-06-30T15:00:00+02:00_2026-06-30T18:00:00+02:00;2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00;2026-07-02T15:00:00+02:00_2026-07-02T18:00:00+02:00;2026-07-03T14:00:00+02:00_2026-07-03T18:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T18:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00
Espace culturel 148, Galerie 148 rue Paul Vaillant Couturier 94140 Alfortville
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