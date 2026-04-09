Sunday Tribute – Pink Floyd SUPERSONIC Paris
Sunday Tribute – Pink Floyd SUPERSONIC Paris dimanche 7 juin 2026.
Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire
Ambiance psychédélique assurée le temps d’une soirée avec notre Sunday Tribute consacrée à Pink Floyd
Tous les dimanches et les jours fériés, on célèbre les icônes de l’histoire du rock et de la pop avec nos soirées gratuites « Sunday Tribute » où des groupes locaux viennent réinterpréter les hits de ces légendes
Des titres emblématiques comme « Comfortably Numb », « Wish You Were Here » ou encore « Another Brick in the Wall », seront revisités pour une soirée unique, entre douceur et envolées électriques
(Re)vivez l’univers façonné par David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright et Nick Mason, et laissez-vous emporter dans une expérience où Pink Floyd reprend vie sur scène
Les dimanches du Supersonic
Le dimanche 07 juin 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-07T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-08T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-07T19:00:00+02:00_2026-06-07T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/3ZkAAhqBw https://fb.me/e/3ZkAAhqBw
Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026