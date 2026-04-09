Sunday Tribute – Pink Floyd SUPERSONIC Paris

Tous les dimanches depuis 2016, le Supersonic rend hommage aux grands noms du rock et de la pop. Plusieurs groupes locaux monteront sur scène pour vous rejouer en live les plus gros tubes de l’histoire

Ambiance psychédélique assurée le temps d’une soirée avec notre Sunday Tribute consacrée à Pink Floyd

Tous les dimanches et les jours fériés, on célèbre les icônes de l’histoire du rock et de la pop avec nos soirées gratuites « Sunday Tribute » où des groupes locaux viennent réinterpréter les hits de ces légendes

Des titres emblématiques comme « Comfortably Numb », « Wish You Were Here » ou encore « Another Brick in the Wall », seront revisités pour une soirée unique, entre douceur et envolées électriques

(Re)vivez l’univers façonné par David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright et Nick Mason, et laissez-vous emporter dans une expérience où Pink Floyd reprend vie sur scène

Les dimanches du Supersonic

Le dimanche 07 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-08T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T19:00:00+02:00_2026-06-07T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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