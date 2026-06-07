Stage Petits pinceaux et yoga 3-4 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Ce stage « Petits pinceaux et yoga » invite les enfants de 5 à 6 ans à explorer à la fois le mouvement et la créativité. À travers des séances de yoga adaptées à leur âge, ils apprennent à se détendre, à mieux connaître leur corps et à développer leur concentration. Ces moments sont complétés par des activités artistiques autour de la peinture, où ils peuvent exprimer leurs émotions et leur imagination dans un cadre apaisant et ludique.

L’occasion pour les enfants de découvrir deux activités.

Du lundi 13 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

24,60€ pour tout le stage

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-13T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T12:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS

https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour



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