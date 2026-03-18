Stage de dessin de la tête et du portrait Trastour Paris

Pour dessiner un visage, il est nécessaire d’en comprendre les proportions, les éléments principaux structurels du crâne, de voir comment une tête tourne dans l’espace et ensuite de voir comment se place les valeurs.

– Proportions de la tête : face, 3/4 et profil

– Étapes successives depuis la construction à la finalisation.

– Repère osseux et musculaires.

– Dessin des valeurs : ombres et lumière

– Travail avec différents médiums de dessin

Les cours sont réalisés sur la base d’explications théoriques, de démonstrations suivies d’applications pratiques.

Matériel :

carton à dessin

Feuilles ou carnet à dessin A3 250g multitechniques.

Crayons à papier 2b, 5b et 8b ou 9b ou plus.

Une gomme et un taille-crayon à réservoir

2 pinceaux à réservoir et encre noire aquarellable colorex ou écoline.

Feutres à l’alcool Copic (copic ciao y00, y08, y38, yr07 et facultatifs yr16 et r14)

2 feuilles papier teinté grises.

Fusains en bâtons naturelles.

Pinces.

Ce stage de dessin a pour objet le dessin de la tête et du visage afin de mieux appréhender le travail du portrait. Depuis les étapes préalables de construction jusqu’à la finalisation du dessin avec les valeurs. Chaque jour abordera un médium de dessin différent : encre noire aquarellable, lavis, fusain, feutres, crayons 2b, 4b et 8b.

Du lundi 13 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

375 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 100 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-13T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T17:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T17:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T17:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T17:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T17:00:00+02:00

Trastour Musée du Louvre 75001 Paris

+33625291118 flcharc@yahoo.fr https://www.facebook.com/florent.lab.731 https://www.facebook.com/florent.lab.731



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