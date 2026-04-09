Bastien Brison & Nicolas Moreaux en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Formé au Conservatoire de Chalon-sur-Saône, il s’inspire de grandes figures comme Keith Jarrett ou Ahmad Jamal. Installé à Paris, il collabore avec de nombreux artistes de renom et accompagne notamment Samara Joy et Stella Cole lors de leurs passages dans la capitale. Sideman recherché, il multiplie les projets entre jazz traditionnel, swing et influences contemporaines. Pianiste inspiré et généreux, il s’impose aujourd’hui comme une figure incontournable de la jeune scène jazz française.

Nicolas Moreaux est un contrebassiste et compositeur de jazz français reconnu pour sa créativité, son sens mélodique et sa grande musicalité. Il a étudié au conservatoire et s’est rapidement fait remarquer sur la scène jazz, jouant dans des clubs en Europe et à New York, et développant une carrière en tant que sideman et leader. Lauréat du Grand Prix du disque Charles‑Cros 2013 pour son album Fall Somewhere, il est aussi cofondateur du trio FOX avec le guitariste Pierre Perchaud et le batteur Jorge Rossy. Basé aujourd’hui entre Paris et Reykjavik (Islande), il poursuit ses projets artistiques et enregistre de nouveaux albums mêlant jazz, composition originale et influences variées.

Bastien Brison : piano

Nicolas Moreau : contrebasse

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Bastien Brison est un pianiste de jazz reconnu pour son sens du swing et sa profonde culture des standards.

Le dimanche 07 juin 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 07 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-08T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-08T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T19:30:00+02:00_2026-06-07T20:30:00+02:00;2026-06-07T21:30:00+02:00_2026-06-07T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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