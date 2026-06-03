Expo photo : (re)découvrons nos mares Square Maurice Gardette Paris
Expo photo : (re)découvrons nos mares Square Maurice Gardette Paris lundi 8 juin 2026.
Face à l’extension de la ville, les mares ont peu à peu disparu, elles sont pourtant adaptées aux villes et à leurs espaces verts. Ce sont des réservoirs de biodiversité : elles permettent la reproduction, l’alimentation et offrent le gîte à de nombreuses espèces animales, telles les grenouilles, libellules, demoiselles, hérons, canards…
De nombreuses plantes aquatiques sont également présentes : nymphéas, petites lentilles d’eau, iris des marais, populages, renouées…
La proximité de ces points d’eau les uns des autres forme la trame bleue, réseau ou corridor écologique qui permet d’assurer le cycle de vie à cette faune.
Vernissage de l’exposition
Le vernissage de l’exposition aura lieu le lundi 8 juin 2026 à 18h au square Maurice Gardette
Du 8 juin au 8 juillet, le Conseil de Quartier Léon Blum – Folie-Régnault et la Mairie du 11e organisent une exposition photographique intitulée « (re)découvrons nos mares » sur les grilles du square Gardette.
Du lundi 08 juin 2026 au mercredi 08 juillet 2026 :
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-08T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T01:59:59+02:00
Date(s) :
Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise 75011 Paris
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