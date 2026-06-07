Exposition – Le Cirque de Papier par les enfants du 9e, au Grand Palais ! Grand Palais Paris

Nous vous invitons à participer à l’exposition LE CIRQUE DE PAPIER un projet réalisé avec les œuvres des enfants accompagnés par la direction artistique de Gérard et Marina Lo Monaco. Depuis la rentrée septembre 2025, l’École Polyvalente 5 rue Milton, accueille en résidence les artistes Gérard et Marina Lo Monaco. Ils ont installé leur atelier dans l’établissement, offrant aux élèves une immersion unique au cœur de la création.

Avec le soutien et l’initiative de la Maire du 9eme, Delphine Bürkli, la directrice de l’école, Karine Alba, Gérard et Marina Lo Monaco, s’engagent dans une démarche de labellisation « Arts et Culture » avec l’Académie de Paris

Programme :

14h : Ouverture de l’exposition LE CIRQUE DE PAPIER.

Ouverture de l’exposition LE CIRQUE DE PAPIER. 14h30 : Spectacle « Pop-up Symphonie » avec les maternelles animé par Marina.

: Spectacle « Pop-up Symphonie » avec les maternelles animé par Marina. 15h : Table ronde au sujet de la labellisation « Art et Culture » avec la participation de Delphine Bürkli, maire du 9ème, Karine Alba, directrice de l’École 5 rue Milton, Gérard et Marina Lo Monaco.

Table ronde au sujet de la labellisation « Art et Culture » avec la participation de Delphine Bürkli, maire du 9ème, Karine Alba, directrice de l’École 5 rue Milton, Gérard et Marina Lo Monaco. 16h : Dédicace des livres pop-up de Gérard Lo Monaco.

Dédicace des livres pop-up de Gérard Lo Monaco. 17h30 : Fin exposition.

Gérard Lo Monaco, né en Argentine, vit à Paris. Auteur, ingénieur papier, illustrateur, scénographe. Il a créé des mises en scène à l’Opéra de Paris, au Théâtre National de Chaillot avec Bob Wilson, au Grand Magic Circus avec Jérôme Savary et au Théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine. Gérard reçoit à Los Angeles le 59e Grammy Awards « Art Director ». Travaille dans le monde de la musique avec la Philharmonie de Paris et Radio France, conçoit la direction artistique du chanteur Renaud. Il développe des projets avec des musées, le Centre Pompidou, Arts Décoratifs, Art Moderne, Hermès, la Fondation Yves Saint Laurent, etc… Auteur des livres pop-up diffusés à l’international. « Le Petit Prince, Gallimard », « Surréalisme pop-up, Centre Pompidou », « Magique Circus, Hélium », « Moby Dick, Chronicles », « Jeux d’enfance », Lo Monaco Studio… www.gerardlomonaco.com

Marina Lo Monaco, née en Argentine, vit à Paris. Auteure, compositrice, chanteuse, chorégraphe. Elle se forme au Conservatoire National de Musique de Buenos Aires et à Londres avec des maitres. En 2015, elle créée Lo Monaco Studio avec Gérard Lo Monaco. Durant 30 ans de sa carrière à ce jour, elle se produit à l’international, fusionnant le tango, le jazz et la poésie. Marina travaille avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la Philharmonie de Paris, le Grand Palais, le Musée d’Orsay, le Centre Pompidou…

Venez découvrir le Cirque de Papier, un projet réalisé par les enfants du 9e.

Le mercredi 24 juin 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T17:00:00+02:00

Grand Palais 17 avenue du Général Eisenhower 75008 Salon SeineParis

https://mairie09.paris.fr/pages/les-enfants-du-9e-exposes-au-grand-palais-35428



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