Balade autour de l’agriculture sur les toits de Paris Hôtel de Ville Paris

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Proposée par l’Agence d’Écologie Urbaine, cette balade invite à explorer les initiatives d’agriculture urbaine qui transforment les toits parisiens en véritables espaces de production et de biodiversité. Accompagnés par des spécialistes du sujet, les participants découvriront les enjeux environnementaux, sociaux et alimentaires de ces projets innovants, ainsi que les techniques utilisées pour cultiver en milieu urbain. Une promenade originale pour porter un nouveau regard sur la ville et imaginer les solutions durables de demain.

Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :

Prenez de la hauteur pour découvrir une facette méconnue de la capitale : l’agriculture urbaine qui se développe sur les toits de Paris !

Le mercredi 24 juin 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit

Par mail à maison.asso.07@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T15:00:00+02:00

Hôtel de Ville 4 rue Lobau 75004 Paris



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