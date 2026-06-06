Balade autour de l’agriculture sur les toits de Paris Hôtel de Ville Paris
Balade autour de l’agriculture sur les toits de Paris Hôtel de Ville Paris mercredi 24 juin 2026.
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Proposée par l’Agence d’Écologie Urbaine, cette balade invite à explorer les initiatives d’agriculture urbaine qui transforment les toits parisiens en véritables espaces de production et de biodiversité. Accompagnés par des spécialistes du sujet, les participants découvriront les enjeux environnementaux, sociaux et alimentaires de ces projets innovants, ainsi que les techniques utilisées pour cultiver en milieu urbain. Une promenade originale pour porter un nouveau regard sur la ville et imaginer les solutions durables de demain.
Retrouvez le programme de l’Eté solidaire sur ppp-ete-solidaire2026-brochure-12-pages-4Gxg.pdf ou via le QRcode suivant :
Prenez de la hauteur pour découvrir une facette méconnue de la capitale : l’agriculture urbaine qui se développe sur les toits de Paris !
Le mercredi 24 juin 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit
Par mail à maison.asso.07@paris.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-24T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T15:00:00+02:00
Hôtel de Ville 4 rue Lobau 75004 Paris
Afficher la carte du lieu Hôtel de Ville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Atelier « Croquis décalé » au jardin des Tuileries, Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier, Paris 6 juin 2026
- Ferme urbaine de l’Opéra Bastille, Toits de l’opéra Bastille, Paris 6 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins, à l’arboretum de Paris, Arboretum de Paris, Paris 6 juin 2026
- Le Lait cru: vertus, risques et avenir d’un aliment d’exception, La Sorbonne, Paris 6 juin 2026
- Rencontre avec l’apiculteur du rucher du Domaine National du Louvre et des Tuileries, Jardin des Tuileries, entrée Lemonnier, Paris 6 juin 2026