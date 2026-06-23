Les mercredis de l’addicto Hôpital Sainte Anne Paris

Que puis-je faire quand un proche a une grosse consommation d’alcool ? Comment aborder la discussion ? Où trouver de l’aide ?

Les mercredis de l’addicto sont des espaces d’informations, de dialogues, d’échanges et de soutien à destination de l’entourage des personnes souffrants d’addictions.

Ces rencontres sont co-animées par des médecins, psychologues, infirmiers addictologues du Centre Moreau de Tours.

Avec la participation de la Maison Des Usagers du GHU Paris et l’association AL-ANON / ALATEEN

Les mercredis de l’addicto : Positionnement de l’entourage.

Le mercredi 24 juin 2026

de 13h00 à 15h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T13:00:00+02:00_2026-06-24T15:00:00+02:00

Hôpital Sainte Anne 1 rue Cabanis 75014 Salle MICHAUX / Pavillon BParis

https://www.ghu-paris.fr/fr/agenda/les-mercredis-de-laddicto +33145657479



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